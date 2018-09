Mieskuoro Huutajat BBC:llä – juttu kuvattiin tänä syksynä Oulun tuomiokirkossa

Mieskuorohuutajat on huomioitu brittien yleisradioyhtiö BBC:llä. Oululaiskuorosta on tehty reilun parin minuutin mittainen juttu, joka on nähtävissä BBC:n verkkosivuilla. Jutun löydät täältä.

Huutajia kuvattiin Oulun tuomiokirkossa tänä syksynä.

Videolla kuoronjohtaja Petri Sirviö valottaa, mistä Huutajissa on kysymys, ja minkälaisia teoksia se esittää.

–30 miestä, jotka eivät laula nuottiakaan. Sen sijaan he huutavat, meluavat, kirkuvat, itkevät ja tekevät kaikkea, mitä voi tehdä isoon ääneen, Sirviö kertoo.

BBC kuvailee Huutajia erilaiseksi kuoroksi, joka jakaa mielipiteitä. Yhtiö kysyy myös, onko kyse taiteesta.

Jutun yhteydessä myös kerrotaan, että Huutajat on matkustanut esiintymässä New Yorkista aina Lontoon kansallisteatteriin.

Huutajat on kuoro, joka perustettiin Oulussa vuonna 1987.