Mies menehtyi henkilöauton ja rekan onnettomuudessa Oulun Kuusamontiellä – ajokaista suljettu kolarin vuoksi

Oulun Kuusamontiellä sattui henkilöauton ja rekan onnettomuus keskiviikkoyönä kello yhden aikoihin.

Hannusperän kohdalla henkilöauto ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi vastakkaisesta suunnasta tulleen rekan keulaan.



Törmäyksessä henkilöautoa kuljettanut keski-ikäinen mies menehtyi, hän oli yksin ajoneuvossa.



Rekan kuljettaja ja matkustaja saivat lieviä vammoja ja heidät kuljetettiin ambulanssilla jatkotutkimuksiin.



Ajoneuvot vaurioituivat pahoin. Rekka oli puutavaralastissa, joka levisi tielle.



Poliisi ja tutkijalautakunta alkavat yhdessä selvittämään tapausta. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui suoralla tieosuudella.

Kuusamontiellä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi, meneillään on rekan nostotyö. Onnettomuuspaikalla on liikenteenohjaus.

Tie oli kokonaan suljettu varhaisen aamun tunteina ja liikenne ohjattiin kiertotien kautta.