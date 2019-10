Mielenterveyspalveluista tehdään Oulussa yksi kokonaisuus – päivystyksen yhteyteen perustetaan selviämisasema

Kumma juttu tiedän oulun kaupungin terveysaseman ryssineen ihminen jolla niskamurtuma passitettiin kotiin yli 10v kivuissa. Että näin! Älä esitä viisasta et tietäisit muka et kiirelliset hoidetaan ei hoideta jos sillä hetkellä työntekijällä hoitajalla on asenne se ettei ole mitään.