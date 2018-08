Metsokankaan koulun erityisryhmien taksikyydeistä tuli iso harmi: Lapset myöhässä, vanhemmat kyydittäjinä – ongelmat jatkuivat tiistaiaamunakin

Oulun Metsokankaan koulun alkuviikko on sujunut koulukyyditysongelmien värittämänä.

Koulun rehtori Kalle Komulainen kertoo, että ongelmat olivat maanantaina erityisen pahoja, kun useiden erityisryhmien oppilaiden kyydit myöhästyivät. Osa vanhemmista joutui myös tuomaan itse lapsensa kouluun.

Metsokankaan koulu on suuri: siellä on kaikkiaan 1 320 oppilasta, joista taksikuljetuksessa on 21 lasta.

Komulaisen mukaan maanantain ongelmien laajuus ei ole vielä täysin selvillä, mutta ongelmia oli joka tapauksessa useilla oppilailla.

– Asiasta on tullut paljon palautetta, Komulainen kertoo.

Rehtorin mukaan ongelmat hieman helpottivat tiistaiaamuna, mutta edelleen yksi oppilas tuotiin kouluun liian aikaisin, yksi tuotiin myöhässä ja yhden oppilaan toivat kouluun vanhemmat.

Taksiyhteyshenkilön mukaan kaikki lapset ovat kuitenkin tulleet kouluun.

– Vanhempien suuntaan pahoittelen tapahtunutta, vaikka koulun puolelta ei voida vaikuttaa siihen, tuleeko taksi ajoissa vai ei. Se on taksifirman vastuulla, Komulainen sanoo.

Hän toivoo, että ongelmat loppuisivat.

– Koulun pelimerkit ovat asian suhteen aika vähissä.

Kuljetuksista vastaavan Hailuodon taksin Jukka Similä ei halua ottaa asiaan tarkasti kantaa. Hän kuitenkin toteaa, että asia on selvittelyn alla.

Similän mukaan maanantaiaamun ongelmia selittää se, että yksi auto oli poikkeuksellisesti pois pelistä. Hänen mukaansa osoitteissa on ollut myös haasteita. Hän arvioi, että myös joillakin oppilailla on voinut aamulähdön kanssa olla opettelemista.

Similä uskoo, että ongelmat saadaan ratkaistua.

Koulu on raportoinut ongelmista koulun aluepäällikölle sekä Oulun kaupungin perusopetusjohtajalle. Kaleva ei saanut kumpaakaan kiinni tiistaina päivällä.