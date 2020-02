Mervi Koski valittiin Oulun kaupungin uudeksi vanhustyönjohtajaksi

Oulun kaupungin uusi vanhustyönjohtaja vastaa kaikista ikäihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista.

Oulun hyvinvointilautakunta valitsi tiistaina kaupungin vanhustyönjohtajan virkaan Mervi Kosken ja varalle Leena Karjalaisen.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika, ja valinta on ehdollinen, kunnes hyvinvointijohtaja on vahvistanut virkavaalin.

Määräaikaan mennessä tuli 14 hakemusta, joista 12 täytti kelpoisuusvaatimukset.

Vanhustyönjohtaja vastaa palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä ikäihmisille. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat ikäihmisten ympärivuorokautiset asumis- ja laitospalvelut, palveluohjaus ja kotihoito sekä niihin liittyvät tukipalvelut.