Menot halutaan yhdessä kuriin – Oulu ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri selvittävät kustannustehokkuuden lisäämistä

Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tutkivat yhteisten hoito- ja palveluketjujen toimivuutta.

Oulu

Menokasvun hillitsemiseksi Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ovat käynnistäneet selvitystyön, jonka tavoitteena on yhteisten hoito- ja palveluketjujen toimivuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen.

Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto odottaa selvitystyöstä avauksia siitä, miten kustannuksia voidaan saada hallintaan.

– Kaupunginjohtaja Päivi Laajalan esityksessä tuli hyvinvointipalvelujen budjettiin hivenen lisää määrärahoja, mutta kyllä meidän pitää niitä sopeuttamistoimenpiteitä jatkaa, Ylitalo-Katajisto sanoo.

– Erityisen merkityksellinen on sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä selvitystyö, josta odotan tulevan avauksia, joilla me voisimme saada näitä yhteisiä euroja ja kokonaisuutta paremmin hallintaan.

Selvitystyössä tutkitaan erilaisia palveluketjuja. Analyysin kohteena on ensimmäisessä vaiheessa yli 75-vuotiaiden oululaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö.

Tavoitteena on löytää keskeisimmät toiminnan muutoksen tarpeet.

– Nyt on pystytty tutkimaan rekisteritietojen mukaista suojattua tietoa, jonka perusteella pystymme arvioimaan, onko meillä resurssit oikeassa paikassa vai pitäisikö meidän niitä kohdentaa toisella tavalla, Ylitalo-Katajisto sanoo.

Selvitystyö on jo käynnissä. Lautakunnassa ja valtuustossa on jo joitakin euromääräisiä tuloksia katsottu, mutta tässä vaiheessa ei Ylitalo-Katajiston mukaan ole mitään johtopäätöksiä tehty.

– Tämä loppuvuosi, erityisesti tämä lokakuu käytetään erilaisen tietoaineksen käsittelyyn.

Ylitalo-Katajisto muistuttaa, että yksistään kaupungin sisältä asioiden katsominen ei riitä, vaan erikoissairaanhoidon täytyy olla mukana. Molemmissa tapauksissa maksaja on Oulun kaupunki ja oululaiset veronmaksajat.

– Viime vuona yli 75-vuotiaiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin käytettiin 155 miljoonaa euroa. Koska vanhusten määrä kasvaa, siinäkin mielessä on tärkeää katsoa, miten tämä meidän palvelujärjestelmämme toimii.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen talousarvio on ylittymässä 15,5 miljoonaa euroa, vaikka talousarvioon lisättiin noin viisi miljoonaa euroa vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna.

Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuuston erikoissairaanhoidon toimintakatteen korottamista 9,5 miljoonalla ja erikoissairaanhoidon menomäärärahojen korottamista kuudella miljoonalla eurolla.

Kun heti vuoden alussa oli selvää, etteivät rahat riitä, lautakunta teki talouden sopeuttamiseen liittyviä toimenpiteitä, mutta ne eivät vielä tänä vuonna ehdi vaikuttaa.

Yksistään palkankorotuksista johtuva henkilöstömenojen kasvu tarkoittaa hyvinvointipalveluissa noin 4,6 miljoonaa euroa. Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset väistämättä näkyvät työvoimavaltaisella alalla niin hyvinvointipalveluissa kuin sairaanhoitopiirissäkin.

Asiakaspalvelujen ostot ovat ylittymässä 3,4 miljoonaa euroa.

– Asiakaspalveluostoissa meillä on asiakkaiden määrä kasvanut, ja sitä kautta palvelujen tarve on kasvanut. Ja koska meillä on lakisääteinen velvoite ihmisille palveluja järjestää, toki ne meidän täytyy järjestää, Ylitalo-Katajisto toteaa.