Meksikolaisjoukkueen Blow Me! -kala voitti Nallikarin lumenveistokilpailun

Neljän päivää kestänyt lumenveistokilpailu Nallikarin vaihtelevissa sääolosuhteissa huipentui Meksikon joukkueen voittoon.

Meksikolaisten teos Blow Me! vakuutti tuomarit omaperäisellä idealla ja sanomalla. Arviointiperusteita olivat myös teoksen yksityiskohdat ja tekninen osaaminen sekä tiimin työskentely.

Toiseksi sijoittui Hollannin joukkue veistoksellaan The Eye Of The Master. Hopeamitali oli perusteltu muodon yksinkertaisuudella ja vuorovaikutuksella. Veistoksellinen People And Cloud sijoittui kolmanneksi. Modernin idean toteutti Viron joukkue.

Tuomaristo koostui viidestä lumenveiston ja taiteen ammattilaisesta ja asiantuntijasta.

Baltic Snow Call -lumenveistokilpailu innosti oululaiset sankoin joukoin liikkeelle viikonvaihteessa katselemaan valmistuvia teoksia.

Kaikki teokset valaistiin kisan päätteeksi yhteistyössä Lumo Light Festivalin kanssa. Tapahtuman päätöstilaisuus palkintojenjako järjestettiin sunnuntaina veistosalueella.

Veistospuisto sijaitsee Nallikarin Talvikylän ja Lomakylän välittömässä läheisyydessä. Maailmanluokan veistäjien taiteesta pääsee nauttimaan Nallikarissa aina lumen sulamiseen saakka.

Toista kertaa järjestetty kansainvälinen lumenveistokilpailu kokosi Nallikariin kymmenen joukkuetta ympäri maailman. Kilpailu järjestetään myös ensi vuonna helmikuun loppupuolella.