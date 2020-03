Mehiläinen aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronatestauksen – drive-in-testausasema myös Oulussa

Mehiläinen aloittaa koronavirustestien ottamisen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille kahdeksalla eri toimipisteellä. Koronavirustestejä otetaan Oulussa, Kuopiossa, Kaarinassa, Nokialla, Lahdessa, Jyväskylässä ja Vaasassa.

Oulussa koronan testauspiste sijaitsee Linnanmaalla.

Drive-in-testausasemat on toistaiseksi suunnattu vain sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Mehiläisen mukaan testausta voidaan laajentaa muihin ryhmiin mahdollisuuksien mukaan myöhemmin.

Drive-in-testausasemalla pysytellään autossa koko ajan.

Ennen testiin saapumista tulee keskustella lääkärin kanssa Mehiläisen Digiklinikalla. Lääkäri arvioi tilanteen ja ohjaa koronavirustestiin testausasemalle, mikäli THL:n kriteerit täyttyvät. Oireettomia henkilöitä ei testata.

Aiemmin myös Terveystalo on ilmoittanut tekevänsä koronavirustestejä THL:n hyväksymien kriteerien mukaan, eli hengitystieinfektio-oireisista terveydenhuollon ammattilaisista ja iäkkäistä henkilöistä, sekä henkilöistä, joilla on akuutin hengitystieinfektion oireita ja joilla on syytä epäillä koronavirusta altistumistietojen tai matkustushistorian perusteella.