Marraskuu jatkuu Oulun seudulla yksitoikkoisessa säässä – pilvisen harmaata ja välillä tihuttaa, pakkaslukemia ei juuri nähdä yölläkään

Kuulehan Pasanen. Se on sinun näkemyksesi, että on harmaata ja tympeää jne. Olet toimittaja, ja et voi sanoa mielipidettäsi, mutta Kalevassahan se on jokapäiväistä.

Tämä sää on ihana, leuto, kostea, hellivä, salaperäinen, kauniin tumma, hyvä hengittää, tuuleton, raikas, tähtinen, metsän eläimille paras, taloudellinen jne.