Marjut Vuorenmaa jätti veteraanien MM-hiihdoissa kisasisaret taaksensa ja otti Norjassa MM-kultaa ja kunniaa

Marjut Vuorenmaa, 66, vietti mitalijuhlia kotonaan Herukassa sunnuntaina. Norjan Beitostölenissä maaliskuun puolivälissä pidetyistä veteraanien MM-hiihdoista Oulun Kilpa-Veljiä edustava Vuorenmaa toi kotiin kaksi kultaa ja yhden hopean. Mitalit tulivat vapaalla hiihtotyylillä, kultaa 30 ja 15 kilometrin matkoilta ja hopea napsahti kympiltä. Neljänneltä matkalta viestistä ei tällä kertaa mitalia herunut; Suomen joukkue sijoittui kuudenneksi.

Muutama viikko sitten hiihdetyn kisan viimeinen matka 30 kilometriä tuntui Vuorenmaan kropassa pitkään. Taaksensa ladulla, vaativassa maastossa Vuorenmaa jätti niin Yhdysvaltain, Venäjän kuin Italiankin kovat kilpasisaret. Järjestäjämaan Norjan veteraaneistakaan ei tällä kertaa ollut vastustajiksi.

– Norja oli iso urakka raskaineen latuineen. Kahvakuula ja jumppa ovat olleet hyvää treeniä palautumiseen. Olen myös nukkunut todella paljon.

Veteraanien MM-kisoihin ei ole karsintoja, sinne vain mennään, ilmoittaudutaan ja maksetaan kustannukset itse, Vuorenmaa kertoo. Tänä vuonna Suomesta oli mukana kuutisenkymmentä hiihtäjää.

Valmentajaa tai sponsoreita Vuorenmaalla ei ole, mutta voitelijana ja perässähiihtäjänä on avomies Esko Korhonen. Tällä kertaa Vuorenmaan kisasukset Norjassa voiteli Pekka Toppari.

Hiihto on Vuorenmaalla geeneissä. Isän veljen Eino Vuorenmaan hiihtouran katkaisi sota, mutta meno jatkui sotaveteraanien kisoissa ja omilla laduilla 90-vuoden ikään saakka.

Virroilta kotoisin oleva Vuorenmaa on hiihtänyt ja urheillut koko ikänsä. Opiskelu, työ ja perheen perustaminen katkaisi hiihtouran, mutta se jatkui veteraanisarjoissa Oulun hiihtoseurassa 1997.

Veteraanien MM-hiihdot järjestetään vuosittain. Viimeisen 20 vuoden aikana Vuorenmaa on ollut mukana veteraanien MM-laduilla 13 kertaa.

Kotona Herukassa oleva palkintokaappi on vertaansa vailla. Kilpauran aikana lasikaappiin on kertynyt kultaa ja kunniaa, loistavimpina kruunuina 50 MM-mitalia ja 32 SM-mitalia.

Vuorenmaan harjoittelupäiväkirjaan on kertynyt tänä talvena 1 800 hiihtokilometriä. Tammikuun pakkaset verottavat lopputulosta, mutta sen, mikä on pois hiihtokilometreistä, Vuorenmaa on paikannut muulla liikunnalla, juoksulla, kuntosaliharjoittelulla ja jumpalla. Kesällä lajivalikoimassa on lisäksi pyöräilyä, sauvatreenejä Ruskotunturissa, soutua, uintia ja rullahiihtoa.

Seuraavat MM-kisat ovat vuoden päästä Italian Cognessa. Jos Vuorenmaa päättää lähteä kisoihin, valmistautuminen alkaa kesän korvilla. Fysioterapeuttina Vuorenmaalla on hyvä tatsi omaan kroppaan, lihasten harjoitteluun, huoltoon ja palautumiseen.

– MM-kisojen eteen pitää tehdä työtä ja valmistautua aivan kuten nuoremmatkin hiihtäjät. Kun ikää tulee lisää, palautuminen on oma taiteenlajinsa.

Vuorenmaalla on kuitenkin sellainen kutina, ettei seuraavia arvokisoja enää tule. Maailman huipulle on hyvä lopettaa.

– Se on niin raskasta ja raastavaa hommaa, treenata ja pysyä terveenä. Minulla ei myöskään ole enää tavoiteltavaa, koska olen saanut jo kaiken.

Talven kisat on maailmanmestarin osalta kisattu, joten nyt on avomiehen vuoro loistaa. Korhonen laulaa ensi viikonloppuna eläkeläisten karaokekisassa Ylivieskassa ja samana päivänä vielä Laila ja Olavi -laulukilpailun esikarsinnassa Runnin kylpylässä Kiuruvedellä.

Hiihtäminen jatkuu keväthangilla rauhallisissa merkeissä.

– Laulukisojen jälkeen menen naisporukalla nauttimaan ja hiihtämään Ylläkselle, mestari kertoo.