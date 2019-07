Myllytullissa sijaitseva pieni Ruusupuisto on kerännyt alueen asukkailta kritiikkiä. Puisto koettiin tiheiden ja korkeiden pensaikoiden takia epäviihtyisäksi. Oululaisten palautetta kuunneltiin ja nyt puiston yleisilme uudistetaan avarammaksi. Puiston kunnostus valmistuu elokuun loppuun mennessä, jos kaikki sujuu ongelmitta.

Ruusupuisto sijaitsee Myllytullinkadulla kahden kerrostalon välissä, ja toimii kuin pihana monelle alueen asukkaalle. Ruusupuisto on Oulun kaupungin viheralueiden ylläpidon valvoja Niina Toivosen mukaan saneerauksen jälkeen avarampi ja viihtyisämpi, vaikka pohjaratkaisu säilyy ennallaan.

– Puisto uudistetaan, jotta tila avartuu. Puistoon istutetaan uusia ruusuja ja perennoita. Ruusupuistossa oli aiemminkin nimensä mukaisesti ruusuja, remontin yhteydessä uusimme ne.

Toive puiston kunnostamisesta on Toivosen mukaan tullut puiston lähitalojen asukkailta. Hän kehottaakin ihmisiä antamaan Oulun puistoista palautetta.

– Esimerkiksi kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta voi ehdottaa puistoja kunnostettavien listalle. Pieniäkin parannusehdotuksia otamme mielellään vastaan, Toivonen sanoo.

Oulun kaupunki pyrkii siihen, että aina on käynnissä yksi isompi puiston kunnostushanke. Pienempiä saneerauksia tehdään Toivosen mukaan useampia vuodessa.

Tällä hetkellä uudistuksen kohteena on Ruusupuiston lisäksi Linnanmaalla sijaitseva Liikepuisto. Puiston ilme vaati uudistamista ympärille rakentuneiden uusien kerrostalojen takia.

– Vanha puisto ei enää sopinut muuttuneeseen maisemaan, Toivonen sanoo.

Kunnostusten lisäksi kaupunki tekee pieniä parannuksia kesän aikana ympäri kaupunkia. Tällaisia ovat esimerkiksi rakentamattoman viheralueen muuttaminen hoidettavaksi viheralueeksi, pensasryhmän uusiminen tai uusi kukkaistutus.

– Nämä ovat pieniä asioita, mutta niillä on yleensä suuri vaikutus maisemaan ja lähialueen asukkaiden viihtyvyyteen.

Puistoja on Oulun alueella runsaasti, jonka takia joidenkin kohteiden kunnostusväli venyy. Ruusupuisto odotti kunnostusvuoroaan useamman vuoden. Toivonen kertoo, että puistojen kunnostusväli riippuu suuresti alueesta ja puiston käyttöasteesta. Puistojen kunnostustarvetta arvioidessa otetaan huomioon puiston kunto, viihtyvyys ja kävijämäärä. Myös kunnostukseen varatut resurssit vaikuttavat kesän projektimäärään.

Tavallisesti puisto saa saneerauksessa kokonaan uuden ilmeen ja uudet kasvilajit. Oulun puistot pyritään täyttämään mahdollisimman kestävillä monivuotisilla kasvilajeilla.

– Kokemuksen mukaan istutamme kasveja, jotka on huomattu kestäviksi ja näillä leveysasteilla selviäviksi. Uusia lajeja kokeillaan kuitenkin vuosittain monipuolistamaan istutuksia.

Normaalisti Oulun kaupungilla on joka kesä menossa yksi isompi puistosaneeraushanke. Tällä kertaa myllerryksen kohteena on Mannerheiminpuisto aivan Oulun keskustassa. Viime kesänä aloitettu hanke on valmis lähiviikkoina. Uudistetun puiston avajaisia ja venetsialaisia juhlitaan puistossa näyttävästi lauantaina 31. elokuuta. Avajaisissa nähdään muun muassa tanssia, laulua, taikuriesityksiä sekä taidepajoja. Venetsialaiset päättää kauppatorilla järjestettävä ilotulistus.

Puiston uudistustyöt ovat viheralueiden ylläpidon valvoja Niina Toivosen mukaan hyvällä mallilla.

– Nyt on menossa siirtonurmen levitys. Valmista pitäisi olla ihan lähiviikkoina. Kasvit ja nurmi saavat hetken aikaa juurtua ennen avajaisia, Toivonen sanoo.

Puiston peruskorjaus tuo alueelle paljon uutta. Rakentamisessa otetaan huomioon pienten tapahtumien ympärivuotinen järjestäminen. Tarkoituksena on, että puistoalueella voidaan tulevaisuudessa pitää esimerkiksi kirpputoreja tai joulumyyjäisiä. Tämä mahdollistetaan sijoittamalla myyntikojujen vaatimaa tapahtumatekniikkaa alueen rakenteisiin.

Mannerheiminpuistoon tulee myös paljon toivottu yleisö-wc sekä tilaa jäätelökioskille ja puistokahvilalle. Puisto saa myös pihapeleihin sopivan pienen hiekkapintaisen kentän. Lisäksi alueelle asennetaan pöytätennis- ja shakkipöydät.

– Puiston yleisilme uudistetaan kasvistolla, erikoisvalaistuksella, valotaideteoksilla ja vesisuihkuilla. Lisäksi puiston kulkuväylät ja kalusteet uusitaan sekä alueelle tehdään avoimet nurmialueet ja monilajiset perennanistutukset.

Ensi kesälle jää Toivosen mukaan ainoastaan uusien puiden istutus.

