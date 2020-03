Maantiet olivat maanantaina Kiimingissä liian liukkaita koulubussin kulkemiselle, alueen asukkaat ihmettelevät tien hoidon tasoa – "Tämä talvi on ollut verrattain hyvin erilainen"

Kaijoharjussa on hiekoitettu ihan miten sattuu, jonkin aikaan sitten kävelessäni bussipysäkille katsoin että oli hiekoitettu vaikka ei ollut liukasta ja meni hetki niin auraaja aurasi hiekan pois, tai siis jyräsi terällä.

En tiedä kuka tuota hiekoitusta ohjaa mutta täytyy sanoa että hän on epäonnistunut tällä kertaa todella paljon, hiekoitus tapahtuu ennakoiden muutaman päivän viiveellä ja hiekka on jään sisällä kun olisi tarvetta, tai sitten hiekoitus tapahtuu monta päivää sen pahimman kelin jälkeen. Hiekkaa tulee kasoittain ja sitten on pätkiä ettei hiekkaa ole edes, ja kun nyt kevyenliikenteen väylä on osittain sula näkee sen hiekan määrän niin ihmettelee edelleen että asfalttiako sittenkin piti hiekoittaa. Ymmärrän että kelit on huonot mutta sanoisin että se maalaisjärki on jätetty viime vuosikymmenelle.

Ilmeisesti joku pääkaupunkiseudulla ohjaa näitä toimintoja joten uskon että hänellä ei ole tietoa mitä Oulun kokoisessa kaupungissa on keli tietoja.