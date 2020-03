Kalevassa julkaistaan päivittäin runsaasti koronaepidemiaan ja poikkeustilaan liittyviä juttuja. Koostamme tähän maanantaina 23. maaliskuuta julkaistut jutut. Listassa on mainittu jutun julkaisuaika. Viimeisin juttu on ylimpänä.

Kello 22.03

Pohjois-Italian sairaaloissa koronavirus on levinnyt myös hoitohenkilökuntaan. Pahimmillaan viidennes sairaaloiden kaikesta henkilökunnasta on saanut tartunnan.

Kello 21.52

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) avaa historiallisesti huoltovarmuusvarastot. Asiasta kertoi Ylen A-studiossa ministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee.

Kello 21.14

Metsähallitus sulkee tupia ja kotia Lapin matkailukeskusten läheisyydessä. Metsähallitus lukitsee retkeilijöiden päivätupia, taukokotia sekä päiväkäytöstä ruuhkautuneita autiotupia koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kohteita laitetaan Lapissa kiinni kymmeniä. 160 autiotupaa pysyy auki, eli pitkällä vaelluksella voi yhä yöpyä.

Kello 21.12

Moni tunnettu henkilö on kertonut tartunnastaan sosiaalisessa mediassa. Saksan liittokansleri Angela Merkelin koronatestin tulos osoittautui negatiiviseksi. Karanteeniin ovat joutuneet myös muun muassa Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja Espanjan pääministeri Pedro Sanchez, joiden molempien vaimoilla on todettu tartunta.

Kello 20.00

Koronavirus leviää Keniassa. Kun koronavirusepidemia joskus saadaan kuriin Euroopassa, vaarana on tartuntojen leviäminen Afrikassa huomattavasti vaikeampiin oloihin.

Kello 18.51

Kysyimme, miksei PPSHP enää kerro koronatartuntojen alueellisia lukumääriä. Johtajaylilääkäri Juha Korpelainen on pahoillaan siitä, että STM vaatii salaamaan koronatartunnan saaneita koskevat alueelliset tiedot.

Kello 18.11

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitteet näkyvät liikenteessä monin tavoin. VR ilmoittaa uusista junavuorojen supistuksista huhtikuussa. Tähän mennessä kauko- ja lähiliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet jyrkästi. Kunnat keskeyttivät taksien ajamat koulukyydit, eivätkä yksityishenkilöt nappaa taksia tolpalta.

Kello 18.05

Voimassa olevien matkustusilmoituksen perusteella suomalaisia matkailijoita voi olla maailmalla yhä noin 20 000. Ministeriö on myös vedonnut, että kaikki matkalla olevat suomalaiset tekisivät matkustusilmoituksen.

Kello 17.09

Finnair peruu kuluvalta viikolta useita lentoja Kittilään, Kuusamoon ja Ivaloon. Finnair lentää paikkakunnille joitain lentoja sunnuntaihin asti ja tuo matkustajia kotiin. Sunnuntain jälkeen Lapista pääsee etelään lentäen ainoastaan Rovaniemeltä.

Kello 16.48

Suomessa on todettu maanantaihin mennessä yhteensä 700 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Kello 16.42

Finnair jousti lemmikkirajoituksissaan ja viikonlopun lennoilla oli voimassa poikkeusjärjestelyt. Pieniä koiria sai tuoda matkustamoon kuusi ja ruumaan sai ottaa niin ikään kuusi isoa koiraa.

Kello 15.56

Kymmeniä jalkapallojunioreita treenasi Heinäpäässä sunnuntaina iltapäivällä, vaikka julkiset kokoontumiset on kielletty.

Kello 15.14

Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä mietitään mahdollisuutta pyhittää tämä viikko eduskunnan täysistunnoissa koronaviruksen vastaisiin toimiin. Eduskuntaryhmä on kutsuttu tiistaiaamuksi koolle päättämään, vedetäänkö perussuomalaisten välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikasta pois.

Kello 15.08

Maanantaina iltapäivällä virustartuntoja oli todettu maailmassa lähes 350 000. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 15 000 ihmistä.

Kello 14.13

Kempeleessä kuvattu The Secret Garden on katseltavissa ilmaiseksi. Vuoden teatteriksi valittu oululainen Flow Productions julkaisee immersiivisten teostensa sarjan verkossa.

Kello 13.59

Perämeren jäällä kuvattu Hajurako-musiikkivideo leviää somekanavissa. Jukka Takalo hiihtää merellä ja laulaa käsidesivesipesusta. Ulkonaliikkumiskielto ja kehotus pitää fyysistä etäisyyttä synnyttivät kupletin kaltaisen letkeän ja tarttuvan kappaleen.

Kello 13.09

Renkaanvaihtoon on varattava tavallista enemmän aikaa, jotta liikkeisiin ei pääse syntymään ruuhkaa. Poikkeusolosuhteissa ihmisten henkilökohtainen vastuu liikenneturvallisuudesta kasvaa entisestään.

Kello 12.47

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja: Maakuntajoukot ja sotilaspoliisit apuun, kun poliisin omat resurssit eivät riitä. Käskyjä saapua kertausharjoituksiin lähetetään poikkeusoloista huolimatta. Puolustusvoimat seuraa tilannetta ja reagoi muutoksiin.

Kello 12.14

Pohjoisen parhaat -gaalaa ei toteuteta koronaviruksen takia yleisötilaisuutena. Tapahtuma järjestetään suljettuna palkintojenjakotilaisuutena, jossa juhlistetaan paikallista osaamista.

Kello 12.10

Ruoan kotiinkuljetuspalvelujen käyttö on lisääntynyt huimasti koronaviruksen takia. Useat ravintolat ovat kehottaneet asiakkaitaan tilaamaan ruoan kotiin tai hakemaan paikan päältä ravintolasta.

Kello 11.37

Hallitus saattaa linjata liikkumisrajoituksista vielä tänään. Julkisuudessa on ollut esillä se, että kansalaisten liikkumista alettaisiin rajoittaa koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Baarien ja ravintoloiden sulkeminen vaatisi lain muutosta. Hallitus on päättänyt, että yritysten määräaikaiset verolykkäykset kompensoidaan kunnille.

Kello 10.52

Kuuba lähettää terveydenhuoltohenkilöstöä Italian korona-alueille. Myös Venäjä ja Kiina ovat antaneet apua Italialle, jossa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut yli 5 400 ihmistä.

Kello 10.51

Aurinkomatkat peruu lisää lentoja, nyt myös kesäkuun matkat peruttu. Koronavirustilanne ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset ja Finnairin lentojen peruutukset vaikuttavat merkittävästi Aurinkomatkojen ja Finnair Holidays -matkoihin.

Kello 9.11

Syyriassa on vahvistunut maan ensimmäinen koronavirustapaus. Koronaviruksen leviämistä Syyriassa edesauttaa se, että maasta on paljon liikennettä Iraniin, joka on pahoin kärsinyt viruksesta.

Kello 9.01

Hallituksen tiedotustilaisuus kuntien tilanteesta koronakriisissä.

Kello 8.32

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoo Ylellä, että suomalaisten liikkumista rajoitetaan todennäköisesti lisää hyvin pian.

– Kyllä varmasti tänään ja huomenna tulee jo lisätoimia, Kulmuni vastasi kysymykseen siitä, kuinka pian maakuntien rajoja suljetaan.

Kello 8.19

Suomessa on nyt 626 todettua koronavirustartuntaa. Kuolleisuusprosentti on koko maailmassa noin 3,4 prosenttia. Suurin osa heistä on vanhuksia tai perussairaita.

Kello 8.00

Kotivaran hankinta kannattaa, hamstraus sen sijaan ei. Kun koko perheen arkiruokailut on hoidettava koulujen ja työpaikkaruokaloiden sijaan kotona, ruokamäärät voivat yllättää. Järkevää hankkia vain sellaisia ruokia, joita oikeasti tulee käytettyä ja syötyä.

Kello 7.50

Majoituksia välittävät palvelut ovat muuttaneet peruutusehtoja koronan vuoksi. Vuokramökkejä ja loma-asuntoja välittävä Lomarengas tiedottaa, että se sallii vuokramökin varauksen peruutuksen ja varauksen siirtämisen koronaepidemian vuoksi.

Kello 7.00

Jos et ole kipeä, karanteeni kotioloissa ei estä liikuntaa ja kunnon kohottamista. Sohvatyyny ja villasukat kelpaavat kotijumpan kuntoiluvälineiksi. Katso videolta vinkit, joilla kunto kohenee kotioloissakin.

Kello 7.00

Kyrö Distillery ja Pramia alkavat tuottaa Altian Koskenkorvan tehtaan tavoin käsidesin raaka-ainetta teknistä etanolia. Yrityksiltä vaaditaan uudistumista vaikeassa tilanteessa. Poikkeusaikoina tämä uusiutumisen tarve ja vaatimus vain iskee kuin nopeutetussa filmissä.

Kello 6.20

Norjassa korpeen koronavirusta karanneet haetaan mökeiltä pois sakon uhalla. Suomessa hallitus jättää koronaviruksen vuoksi mökeille etätöihin tai vapaaehtoiseen eristykseen menemisen omaan harkintaan.

Kello 6.07

Opetus jouduttiin siirtämään luokkahuoneista tietokoneille hyvin nopealla aikataululla. Jäälin koulussa digitaalisia oppimisympäristöjä on käytetty opetuksessa aikaisemminkin, vaikkakaan ei tässä mittakaavassa. Koulun apulaisjohtajan Arto Tikkasen mukaan koulun toiminnassa keskitytään nyt ensisijaisesti oppilaiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen, ja oppimenestyksen mittailu saa odottaa.

Kello 6.00

Puoluekokoukset siirtyvät, jonka takia Antti Rinne voi pysyä sdp:n johdossa aiottua pidempään. Rkp:sta kerrotaan, että kokous voidaan järjestää aikaisintaan vasta syyskuussa.

Kello 6.00

Oulun seudun yrityksissä yritetään estää koronaviruksen leviäminen työntekijöiden ja asiakkaiden keskuuteen. Yrityksissä tehdään mahdollisimman paljon etätöitä ja työmatkoja on peruttu.