"Maalasi muutaman taulun ennen talviunille menoa" – Juuso-karhun taidenäyttely avataan Kempeleessä

Kuusamolaisen Juuso-karhun taidenäyttely avataan ensi lauantaina Kempeleen Zeppelinissä, näyttelyssä on esillä karhujättiläisen uusia töitä.

Näyttelyn kuraattori, karhunhoitaja Pasi Jäntti kertoo, että Juusolle tuli innostus taiteiluun viime loka-marraskuun vaihteessa, mutta vain yhden päivän aikana.

– Juusolla on oma työpöytä, jonka päälle se menee istumaan ja lyö nyrkit pöytään. Eli silloin pitää tulla taidetavaraa eteen. Käskemällä tai pyytämällä karhu ei tee mitään.

Jäntin mukaan esimerkiksi ilman lämpötila vaikuttaa Juuson maalausintoon. Kun on lämmintä, ei taiteilu kiinnosta.

Juuso-karhun maalausintoon vaikuttaa muun muassa ilman lämpötila. Mukana touhussa on myös Pasi Jäntti. KUVA: Pasi Jäntti

– Mutta kun tulee viileämpää, niin silloin on kaikki mahdollista, jos vain Keronrannan Picasso haluaa.

– Juuso nauttii paljon siitä, kun puhtaat valkoiset levyt asetellaan pöydälle tai maahan. Sitten päästään töihin. Voipa siinä joku teos lentää ilmaankin.

Jäntti kuvailee, että karhutaiteen tekeminen on yhteistyötä ja lähellä oloa. Se tapahtuu useassa eri jaksossa.

Hän muistelee kylmää päivää, jolloin maalit jäätyivät jo pöytään kiinni. Jäntti oli kerännyt maalausvehkeet pakettiin.

– Mutta Juuso istui piirustusläjän päällä ja sulatti omalla ruumiinlämmöllään maalit. Taidettahan siitä tuli.

Näyttely herättänyt keskustelua

Juuso-karhun töiden laajempi taidenäyttely on ollut esillä ennen Oulun seutua Helsingissä ja Tampereella.

– Näyttely on herättänyt keskustelua. Juuson teoksia ovat tutkineet useat taiteen asiantuntijat ja töistä on pidetty hyvin paljon. Lisäksi näyttely on antanut hyvää mieltä ihmisille.

Näyttelyssä on esillä vanerille tehtyjä maalauksia, akvarelleja sekä vedoksia eri kokoisina.

Nähtävänä myös videoita Kuusamon Suurpetokeskuksen karhujen touhuista.

Juuso-karhu kavereineen nukkuu vielä talviunta. Jäntti arvioi, että vappuviuhkaa heilutellaan, ennen kuin karhut alkavat heräillä Kuusamossa.

Juuso-karhun taidetta on esillä Zeppelinissä 23. helmikuuta ja 2. maaliskuuta välisenä aikana. Näyttely on avoinna arkisin kello 12-19 ja viikonloppuisin kello 12–18. Pasi Jäntti on paikalla näyttelyssä vastaamassa yleisön kysymyksiin sekä kertomassa tauluista ja Suurpetokeskuksen karhuista.