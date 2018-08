Maakilpikonna Franklin karkasi Pyykösjärvellä – autoilija pelasti keskellä tietä seikkailleen eläimen

Pyykösjärvellä aitauksessa ollut maakilpikonna Franklin lähti omille teilleen tiistai-iltana. Franklinia etsittiin pian katoamisen jälkeen lähialueelta, mutta sitä ei löytynyt mistään.

– Se oli todennäköisesti mennyt jonnekin pusikkoon piiloon, kilpikonnan omistaja Arto Karjalainen sanoo.

Karjalainen julkaisi tiedon Franklinin katoamisesta Facebookissa Puskaradio Oulu -ryhmässä. Keskiviikkona aamupäivällä hän saikin yhteydenoton, jossa kerrottiin, että Franklin oli kävellyt keskellä tietä Karjalaisen kodin lähettyvillä. Autoilija oli huomannut kilpikonnan ja poiminut sen kyytiinsä.

Franklin karkasi aitauksestaan myös viime kesänä. Silloin se löytyi Järvitien vierestä kulkevalla pyörätiellä. Se oli ylittänyt Järvitien onnellisesti jäämättä auton alle.

Kummankin karkumatkan yhteydessä Karjalainen on käyttänyt apunaan sosiaalista mediaa, jossa hän on kertonut eläimen kadonneen Pyykösjärven alueella. Hän sanoo, että karkuun lähteneen kilpikonnan etsiminen on haastavaa puuhaa. Sen kilven halkaisija on nyt 10–15 senttiä. Väritys on sellainen, että se maastoutuu hyvin Suomen luontoon.

– Se voi olla ihan missä vain. Ruohikossa tai metsässä.

Maakilpikonna kaivautuu yöksi maan alle nukkumaan, ja lähtee päivällä liikenteeseen. Karjalainen sanoo, että kilpikonna etenee yllättävän nopeasti. Kömpelöstä ulkonäöstä huolimatta Franklin tykkää myös kiipeillä kivien ja puiden päälle.

Lämpimällä kesäsäällä maakilpikonna pärjää Suomessa ulkona.

Luonteeltaan Franklin on leppoinen, eikä se pure ihmisiä. Nimensä se on saanut lasten animaatiosarjassa seikkailevasta Franklin-kilpikonnasta.

Maakilpikonnia elää luonnostaan Uzbekistanin aavikolla. Se syö muun muassa orvokinlehtiä ja salaattia. Kilpikonnat eivät juo, sillä ne saavat kaiken tarvitsemansa veden ravinnosta.

Juttua päivitetty Franklinin löytymisesllä 1.8. kello 12.00