Maailman älykkäin sairaala sai peruskiven – OYSin miljardihanke rakentuu pala palalta vuoteen 2030 mennessä

Kiinteistötekniikassa on ainakin 80-luvulla kehitettyjä ratkaisuja tulossa edelleen uuteen sairaalaan, samoilla mennään mitä kekkosen rakennuksessakin. PPSHP on sisäisesti niin kaavoihin kangistunut ja korruptoitunut että mitään modernia on turha odottaa. Tarkoituksella jätettiin tietyt osat tekniikasta kvr-urakan ulkopuolelle, jotta vuosittaiset golfmatkat thaimaahan ei loppuisi...