Maahanmuuttajilta kerätään Oulussa kotouttamiskokemuksia

Oulu kerää syyskuun puoliväliin saakka maahanmuuttajilta kokemuksia Oulun kaupungin kotouttamistyöstä. Kysely löytyy kaupungin englanninkielisiltä verkkosivuilta ja siihen voi vastata 16.9. saakka.

Oulussa kotouttamistyötä tehdään Yhdessä kotoutuva Oulu -kotouttamisohjelman avulla vuosina 2017–2021.

Oulussa on noin 6138 maahanmuuttajaa ja 129 eri kansalaisuutta. Suurin ulkomaalaisryhmä on venäläiset, toiseksi suurin irakilaiset ja kolmanneksi suurin kiinalaiset. Vieraskielisiä kuntalaisia on 8496.

Kotouttamisohjelman lähtökohta on kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus, ja sillä yritetään edistää maahanmuuttajien kotoutumista Ouluun.