"Mä en haluu nuolla tänä yönä" – Mitä tunnetumpi biisi, sitä varmemmin ihmiset nauravat koomikko Ville Saarenkedon väännöksille

Stand up -muusikko Ville Saarenketo esiintyy entisessä kotikaupungissaan Oulussa lauantaina.

Ville Saarenketo tekee stand up -komiikkaa persoonallisesti yhdistämällä komiikkaa ja musiikkia. Saarenkedon esitysten rakennuspalikoina ovat tunnetut popkappaleet, jotka ovat sanoja vääntelemällä saaneet aivan eri näkökulmia.

– Vaikka se Jenni Vartiaisen ”mä en haluu nuolla tänä yönä”, jota olen tv:ssäkin esittänyt. Siinä ei tarvinnut muuttaa kuin yksi kirjain kertosäkeestä, niin se sai ihan uuden merkityksen, hän toteaa.

– Tai joskus vain tulee aihe, jota kautta haluan tehdä biisiä. Sitten alan miettiä, mikä biisi voisi sopia aiheeseen.

Saarenkedon käsittelyyn ottamat kappaleet ovat pääasiassa tunnetuilta, etenkin Vain elämää -ohjelmasta tutuilta, suomalaisilta artisteilta. Mitä tunnetumpi artisti, sitä varmemmin ihmiset tunnistavat biisin ja nauravat.

Musiikki tuli Saarenkedon komiikkaan jo uran alkuvaiheessa. Ensimmäinen keikka kitaran kanssa tosin meni pahemman kerran mönkään.

– Esitin oman tekemäni biisin, jonka oli tarkoitus olla hauska. Opin aika nopeasti, että kertosäkeessä ei kannata vain toistaa samaa niin kuin yleensä popissa, koska ensisijainen tehtävä on naurattaa. Jos tekee pitemmän biisin, kannattaa vähän muuttaa niitä sanoja, että tulee yllätyksellisyyttä.

Saarenketo ei luovuttanut vaan otti opikseen. Eipä aikaakaan, kun hän jo asteli basson ja kitaran kanssa open stage -tapahtumaan Tampereen ylioppilasteatterille.

– Minulla oli uusi visio siitä, miten komediaa voisi tehdä. Se oli varmaan yksi urani parhaita keikkoja, hän sanoo.

Ville Saarenketo opiskeli geologiaa Oulun yliopistossa, mutta opinnot jäivät kun stand up vei mukanaan. KUVA: Anssi Kaunismäki

Kun Saarenkedolta kysyy, kumpi tuli aikanaan ensin, musiikki vai komiikka, hän nimeä musiikin. Kitaransoitto alkoi 12-vuotiaana, basso tuli mukaan 15-vuotiaana, ja ensimmäisen stand up -keikan vuoro oli vasta 27-vuotiaana.

Toisaalta vastaus voisi yhtä hyvin olla komiikkakin.

– Kiinnostus musiikkiin lähti c-kasettiaikana, kun serkun kanssa äänitimme Tiku ja Taku -ääntä laittamalla high speed dubbingin päälle, jolloin kaikki kuulosti kaksi kertaa nopeammalta. Se oli tosi hauskaa. Siinä mielessä komedia tuli ihan ekana, Saarenketo selvittää.

– Lukiossa tein abiradioon sketsihahmoja opettajista pienillä nimi- ja sanamuunnoksilla ja imitoin heitä painajaisessa, jota joku näkee hakiessaan Korkalovaaran lukioon. Abiradio oli tosi hitti, ja se oli tavallaan minun ensimmäinen komediatuotokseni.

Saarenketo on kotoisin Rovaniemeltä, mutta hän on asettunut vaimonsa kotiseudulle Ilmajoelle. Sieltä on kohtalainen matka Etelä-Suomeen, jossa suurin osa keikoista on. Rovaniemikin on lähempänä kuin esimerkiksi aiemmassa kotikaupungissa Tampereella asuessa.

Oulussa Saarenketo keikkailee aina erityisen mielellään, onhan Oulu hänen entinen opiskelukaupunkinsa. Geologian opinnot tosin jäivät stand upin vietyä miehen.

Nyt kun koomikoiden vuoden kiireisin aika, pikkujoulukausi, on onnellisesti takana, Saarenketokin ehtii ottaa rennommin ja kirjoittaa uutta materiaalia. Komedian ohessa hän on pitkästä aikaa innostunut tekemään myös omaa musiikkia – siis kappaleita, joiden tarkoitus ei ole naurattaa.

– Olen vuodesta 2013 asti elättänyt itseni komiikalla. Viime vuoden lopulla tuli sellainen hetki, että pitää alkaa avata taas tätäkin puolta. Kirjoittelen biisejä, katsoo sitten, mitä siitä tulee.