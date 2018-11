Lumo-valofestivaalin kävijät täyttivät kaupungin kadut – suosio yllätti myös tapahtuman tuottajan: "Ihmiset ovat todella tulleet tätä varten"

Oulun kaupungin keskusta on täyttynyt tänä viikonloppuna kymmenistätuhansista Lumo-valofestivaalin vieraista. Tapahtuman tuottaja Anna Lanas kertoo, että suosio on yllättänyt myös järjestäjät.

– Tällä hetkellä ihmetellään, mikä täällä on oikein meneillään. Tuli ihan yllätyksenä, että väkeä tuli näin paljon, Lanas kommentoi lauantai-iltana.

Viime vuonna valofestivaalin kävijämäärä oli noin 60 000. Lanaksen mukaan järjestäjät odottivat, että väkeä tulisi tänä vuonna vähintään yhtä paljon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että viime vuoden kävijäennätys menee selvästi rikki.

– Ihmiset ovat todella tulleet tätä varten. Osa on tullut kaukaa, ja he ovat tutustuneet teoksiin etukäteen netissä, Lanas kertoo.

Aiempien vuosien ruuhka-ajat eivät ole pitäneet paikkaansa, vaan väkeä on ollut liikkeellä edellisvuotta aiemmin. Lisäksi kävijöitä on ollut teosten ympärillä loppuiltaan saakka.

– Tänään ruuhka alkoi jo kello 16 aikaan, ja sen jälkeen väkimäärä on vain kasvanut ja kasvanut, Lanas sanoo.

Lumo-festivaalin teosten valot syttyvät kello 16 ja sammuvat kello 22. Festivaali jatkuu sunnuntai-iltaan saakka. Sunnuntai on perinteisesti ollut lauantaita rauhallisempi.

Paljon taideteoksia ehdolle

Lanas sanoo, että tänä vuonna festivaalinteoksista ei ole noussut yhtä ainoaa yleisön suosikkia. Eniten kiinnostusta ovat herättäneet Valkeaan sijoitettu Museum Of The Moon -teos, joka on jättimäinen kuu kauppakeskuksen kesäkadun yllä sekä Oulun tuomiokirkon julkisivussa nähtävä Sturm Der Liebe. Myös Madetojan puistossa sijaitseva Initium on suosittujen teosten joukossa.

Tänä vuonna teoksia on hieman edellisvuotta vähemmän. Lanaksen mukaan teosten laatu on kuitenkin korkea. Järjestäjillä oli mahdollisuus valita Ouluun tulevat teokset useiden teosten joukosta.

– Meille tuli paljon hakemuksia ympäri maailmaa, Lanas kertoo.

Oulun katukuvassa on tänä vuonna muun muassa englantilaisia ja belgialaisia töitä.

Lumo-festivaalin lisäksi väkeä keskustaan on houkutellut viikonloppuna Black Fridayn alennukset. Lanas sanoo, että perjantain tarjouksista huolimatta, väkeä on ollut lauantaina enemmän kuin perjantaina.

Katso Kalevan kuvagalleria sekä lukijoiden ottamia kuvia Lumo-festivaalista.

Katso Valo-festivaalin tapahtumapaikat ja -ajat.