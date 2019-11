Lumo-valofestivaalin ohjelma on kelvannut hyvin. Festivaalin tuottaja Anna Lanas muistuttaa, että kävijälaskentatietoja ei vielä ole kerätty yhteen, mutta lauantaina väkeä on ollut liikkeellä tungokseen asti.

– Kun festivaali saadaan sunnuntai-iltana päätökseen, osaamme kertoa lukuja. Ja kävijäpalautteiden perusteella saamme yleisön todellisen mielipiteen. Se nyt tiedetään, että molemmat museot ovat tehneet valtavia klikkausmääriä, mutta samoin meillä ovat laskimet paukkuneet.

Lauantaina on joka tapauksessa ollut liikkeellä väkeä enemmän kuin perjantaina.

– Tänään (lauantaina) väkeä näkyi jo ihan massoina. Kaupungintalon edustalla on ollut isoja massoja, Hupisaarilla on ollut paljon väkeä. Joka teoksen kohdalla on väkeä, ja paikoissa, joissa pitää odottaa omaa vuoroa, on aika pitkät jonot.

