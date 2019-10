Lumo-festivaali levittäytyy keskustan ja Hupisaarten lisäksi viiteen eri kaupunginosaan

Suurin osa marraskuussa pidettävän Lumo-festivaalin teokset on Hupisaarilla ja keskustassa. Niiden lisäksi teoksia nähdään myös Martinniemessä, Puolivälinkankaalla, Nuottasaaressa, Linnanmaalla sekä Korvensuora-Heikinharjun alueella, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.



– Seitsemäs tapahtumavuosi on vahvasti osoittanut sen, että festivaalin tekeminen on laajentunut kaupungin eri yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen yhteisesti ponnistamaksi pimeän ajan juhlaksi, sanoo vastaava tuottaja Anna Lanas.

Kaikkiaan Lumo-valofestivaalissa nähdään noin 30 teosta. Niistä seitsemän tulee viidestä eri Euroopan maasta. Tapahtuman yhteydessä on myös monitaiteellisia ohjelmia, joissa yhdistyvät performanssit, musiikki, kuvataide, videomäppäykset ja valaistukset.

Hupisaarille on keskittynyt useita teoksia. Siellä nähdään esimerkiksi meduusateos eli Jellyfish sekä 45XVivants, jossa 45 valokotiloa sykkii elämää. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museo valaistaan. Kyseessä on puolalaisen Artur Grycukin teos Dynamic Illumination, joka korostaa rakennuksen arkkitehtuuria.

Lumo-valofestivaali järjestetään 22–24. marraskuuta. Tapahtuman teemana on Luontomme.

Lumo-valofestivaalin koko ohjelmaan voi tutustua Oulun kaupungin verkkosivuilla.