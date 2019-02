Lumimäärä kasvoi runsaasti, joten lumenpudottajat ilmestyivät katoille – "Nyt jos tulee vesisateet tai suojasäät, se on iso haaste"

Alkuviikon kovien sateiden jälkeen lumimäärä Oulun seudullakin kasvoi runsaasti, ja katoille ovat ilmestyneet lumenpudottajat.

Tällä viikolla lumia pudotellaan muun muassa Ouluhallin, Pohjankartanon ja Oulun teatterin talon katolta.

– Lumi, jota nyt tuli paljon ja yhtäkkiä, on kuivaa lunta. Silti siihen pitää suhtautua vakavasti, koska nyt jos tulee vesisateet tai suojasäät, se on iso haaste, sanoo Oulun kaupungin rakennusvalvonnan päällikkö Pekka Seppälä.

Kuiva pakkaslumi on vielä kevyttä, ja sitä on hyvä pudotella katoilta pois. Kostuessaan lumi muuttuu paljon painavammaksi ja kattorakenteita rasittavammaksi. Pudottaminen on sitten myös työläämpää ja vaarallisempaa.

Lumen paino aiheuttaa ongelmia rakennuksiin, joissa on laajat kattorakenteet. Erityisen hankalia tilanteita voi aiheutua kahdella eri tasolla oleviin kattorakenteisiin.

– Tällaisilla tuiskuilla se taitekohta täyttyy helposti lumesta. Siellä voi hyvinkin olla jo miehen mittainen määrä lunta. Sellainen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen varsinkin, jos tulee märkää. Hötylumi imee tehokkaasti kaiken veden, ja lumen paino nousee radikaalisti.

Esimerkiksi Pohjankartano on juuri sellainen rakennus.

Seppälä sanoo, että omakoti- ja pientaloille kattojen lumimäärät eivät aiheuta yleensä ongelmia, mutta omistajien kannattaa olla valppaina. Vanhoissa omakotitaloissa saattavat kattorakenteet olla heikentyneet, tai niiden mitoitus ei kestä lumen painoa.

Suomen omakotiliiton edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine sanoo, että Suomen pientaloissa ei katto ole romahtanut juuri kertaakaan lumen painosta ainakaan 2000-luvulla.

– Yleensä katot ovat kestäneet, mutta tilannetta kannattaa tarkkailla, alkaako lumen määrä näyttää uhkaavalta, hän sanoo.

Jos tuntee tarvetta lumenpudotukseen, lunta ei Laineen mukaan kannata mennä itse kolaamaan pois, vaan on parempi turvautua ammattilaisten apuun.

– Suurempi riski on aina se, että lumenpudottajalle itselleen sattuu jotakin, eikä hän ole ammattilainen. Vakuutusyhtiöistäkin korostetaan tätä, sillä vakuutukset eivät korvaa vahinkoja jos turvallisuusohjeita ei noudateta.