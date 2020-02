Ei ole epäilystäkään, mikä on ollut päivänpolttavin puheenaihe Tyrnävän Murron kylällä kuluneella viikolla. Lumitilanne. Lumi on lauhan sään vuoksi huvennut niin vähiin, että Nappulahiihtojen hiihtäminen lauantaina on alkanut näyttää hyvinkin epävarmalta.