Runsas lumen määrä on kasvattanut erilaisten lumityökalujen myyntiä. Verkkokauppa Torin mukaan "lumilinko" on toistaiseksi tämän vuoden käytetyin hakusana sivustolla: sitä on haettu keskimäärin 8400 kertaa päivässä.

Lunta on tullut reippaasti eri puolilla Suomea ja etenkin Etelä-Suomessa on ollut vaikeuksia valtavien lumimäärien kanssa. Bauhausin apulaistavaratalopäällikkö Jarmo Leskelä Oulusta sanoo, että linkokauppaa on käyty kohtuullisen hyvin myös pohjoisessa.

– Lumilingot on Etelä-Suomessa revitty käsistä ja linkokauppa on käynyt huomattavasti paremmin kuin aiempina vuosina. Lisäksi lumityöntimiä ja lapioita on mennyt hyvin. Lumenpudottimet on puolestaan myyty kaikki loppuun, Leskelä sanoo.

Oulun Motonetissa tilanne on myyjä Ari Hurskaisen mukaan täsmälleen sama.

– Lumenpudottimet ovat menneet kaikki. Lumilinkoja on mennyt saman verran kuin viime vuonna ja on niitä pari kappaletta jäljellä, Hurskainen sanoo.

Hurskaisen mukaan myös lumikolat ja lumilapiot ovat löytäneet nyt markkinansa ja ihmiset ovat ostaneet niitä paljon.

Ouluun on luvassa loppuviikosta heikkoa tai kohtalaista lumisadetta.

