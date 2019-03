Lumen vesiarvojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalle ennustetaan keskimääräistä isompia tulvia – ely-keskuksesta muistutetaan, että tilanne ehtii muuttua vielä monta kertaa

Pelkästään lumen vesiarvojen perusteella arvioituna tulvat voisivat Pohjois-Pohjanmaalla tänä keväänä olla hieman keskimääräistäkin isommat.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen vesivararyhmän päällikkö Heli Harjula kertoo, että maanantaiaamun tilanteen mukaan Oulun ympäristössä, Siika-, Temmes-, Oulu- ja Kiiminkijoella, lumen vesiarvot ovat tällä hetkellä hieman korkeammat ajankohdan keskiarvoon verrattuna, kun muualla, Kala-, Pyhä- ja Iijoella, vesiarvo on keskimääräinen tai hieman sen alle.

– Oikeastaan vielä ei voi sanoa juuri sen tarkemmin, koska tilanne ehtii vielä muuttua niin monta kertaa, ja luntakin tulee koko ajan, Harjula muistuttaa.

Ely-keskuksessa kuitenkin koko ajan mitataan, valmistaudutaan ja varaudutaan tulevaan. Harjulan mukaan tulossa on vielä jokijäiden paksuusmittauksia ja tarkentavia lumilinjamittauksia. Ennusteet tarkentuvat koko ajan, mitä pidemmälle kevättä kohti mennään.

– Jokijäiden mittaukset ovat tärkeitä, koska jääpatotulvat ovat alueella se riski. Jääsaha on toimintavalmiina. Jos mittaukset osoittavat, että jääsahausta tarvitaan, sitä tehdään loppukuusta tai huhtikuulla.

Lumen sulamisen nopeus, lämpötila ja vesisade vaikuttavat hyvin paljon siihen, millaiseksi tulvat lopulta muodostuvat.

– Ja sitä ei voi ennustaa kuin lyhyellä aikavälillä. Tällä hetkellä voidaan jotakin sanoa ainoastaan lumimäärän perusteella. Ennusteet tarkentuvat, kun saamme enemmän tietoa.

Tulvatorjuntaa on tälle talvelle ehditty tehdäkin. Helmikuun alussa Taivalkoskella Iijoella torjuttiin suppopadosta aiheutunutta vaaraa viranomaisyhteistyönä.

– Siellä vesi nousi kovasti ja uhkasi kalanviljelylaitosta. Aiempinakin vuosina sama kohde on aiheuttanut ongelmia. Nyt hyydepato oli yhdessä kohdassa siten, että sen pystyi poistamaan. Se onnistui oikein hyvin, Harjula sanoo.

Jos ely-keskuksessa varaudutaan tulevaan, niin Oulun kaupungin kunnossa pidossa on maanantain lumisade teettänyt töitä.

– Ennusteessa lumisadetta ei luvattu, mutta ei kai se auta kuin aurata pois, päivystäjänä toiminut työpäällikkö Timo Oksa Oulun Infra -liikelaitokselta kertoo.

Viikonloppuna lumihommat alkoivat jo perjantaina. Lauantaita vasten yöllä vesisade toi teille liukkautta, joka loppui lauantaina aamulla, kun sade muuttui lumeksi. Sunnuntaita Oksa luonnehtii komeaksi päiväksi.

Päivystäjä Oksa itse lähti liikkeelle maanantaina aamukolmelta, pisti hälytyksen aurausten aloittamisesta kaupungin koko aurauskalustolle ja aliurakoitsijoille.

– Lumisade on aika ajoin sakeaa ja lunta on kertynyt. Koko kalusto on meillä ollut töissä omilla alueillaan, ja nyt näyttää, että päivää jatketaan vielä toisesta päästä. Tätä tullaan urakoimaan ensi yönä (tiistaina), jos tämä sade vähitellen loppuisi, Oksa miettii.

Maanantaina puolenpäivän aikaan Oksa arvioi, että aurausta ja polanteiden poistotyötä olevan vielä kovasti tehtävänä. Kun ensimmäinen kierros saadaan valmiiksi, täytyy kierros aloittaa uudelleen.

Lumityöt eivät Oksan mukaan nyt kuitenkaan siihen lopu, että tiet ja kadut saadaan aurattua.

– Ja lumenajo tulee riittämään taas tämän myräkän jälkeen. Yksityisetkin alkavat ajamaan lunta pois katujen varsilta. Tällaisesta myräkästä riittää muutamaksi päiväksi ajamista.

Työpäällikkö Oksan mukaan tilaa riittää niin Oritkarin kuin Taskilan lumen vastaanottoalueilla. Kaupungilla on lisäksi omat lumenkaatopaikat Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Kiimingissä.

– Oritkarissa otettiin toinen puoli, lisäalue, käyttöön, joten siellä on vielä tilaa. Siellä on nostettu penkkaa ylös isolla pyöräkoneella, mutta lumitampparia ei vielä ole otettu käyttöön kuten viime talvena, Oksa sanoo.

– Taskilassakin on vielä tilaa, ja meillä on lupa ottaa sora-alueesta ainakin osa vielä käyttöön.