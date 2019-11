Lukion rehtori haki Oulun lukioiden syksyn ylioppilastutkintotodistukset Helsingistä – taustalla postilakko

Postilakko on herättänyt huolta siitä, miten tämän syksyn ylioppilaat saavat ajoissa ylioppilastutkintotodistuksensa. Oulun lukioissa asia on varmistettu niin, että todistukset on käyty hakemassa Ylioppilastutkintolautakunnasta Helsingistä, kertoo Oulun lukiojohtaja Pekka Fredriksson.

– Oulun aikuislukion rehtori Panu Kela on käynyt hakemassa ne tänään (tiistaina). Kyllä meillä on käsitys, että hän saa tuotua ne kaikki turvallisesti perille.

Todistusten noutaminen Helsingistä nousi Fredrikssonin mukaan esille rehtoreiden tapaamisessa viime viikolla.

– Kela ilmoitti siinä yhteydessä, että hän voisi hakea todistukset samalla, kun hänellä olisi hoidettavaan muitakin virka-asioita Helsingissä.

Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan, että todistuksia on käyty hakemassa myös useilta muilta paikkakunnilta.

Ylioppilastodistukset jaetaan syksyn ylioppilaille lakkiaisjuhlassa, joka pidetään Oulun lukioissa 5. joulukuuta.