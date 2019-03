No ihan ensinnäkin kannattaa lukea konsepti: Se avataan luottokortilla ja jos et palauta niin koko pyörän arvo (taisi olla lähemmäs 1000€ elektroniikkoineen) veloitetaan sinulta. Ja sitten epäilet etteikö ne lukot kestä niin kestää: tämä konsepti on käytössä jopa 100x isommissa kaupungeissa kuin Oulussa, ne on samoja pyöriä. Siellä taisi olla hukkaprosentti 1%.

Ja lopuksi: esim helsingissähän nämä pyörät tuottavat jo voittoa