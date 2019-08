Lukijan kuva: Peloton kettu yritti rosvota törmäpääskyn pesää Oulun Ruskossa – juoksi metrin päähän miehestä

No johon sitä pitää ja saa järkeä käyttää. Niin teki "paljon luonnossa liikkuva". Kiitos siitä. Kyllä tervapääskystä on aiheellista suojella. Syököön kettu niitä hiiriä, myyriä ja rottia. Ajattelu siitä, että eläinten tekemisiin ei saisi puuttua, on täysin kestämätön. Sen mukaan petoeläimet saisivat saalistaa vaikka ihmisiä ja kaikki riistanhoidolliset metsästykset olisivat kiellettyjä.