Lukija ihmetteli, miksi Oulunsalon Varjakassa historiallisten kivijalkojen ympäriltä on harvennettu metsää – alueelle on perustettu yhteisöpuutarha ja suunnitellaan sovellushanketta, joka herättää historian eloon

Kalevalle kuvan lähettänyt lukija ihmetteli, miten Oulun kaupunki harventaa Oulunsalon mantereen puoleisen Varjakan ulkoilumetsiä talousmetsämalliin.

Metsä, jossa kuva on otettu, sijaitsee Varjakantien läheisyydessä, alueen suojeltujen kivijalkojen ja merimerkkimännyn ympäristössä.

Kuvan ottanut lukija kertoo, että Oulun kaupunki on tiedottanut asukkaille alueella tehtävistä harvennuksista, mutta mietti harvennetaanko puita enemmän kuin historiallisen alueen maisemalliset arvot sallivat.

Oulun kaupungin kaavoitusarkkitehti Satu Piispanen kertoo, että Varjakantien, säilyneiden kivijalkojen ja merimerkkimännyn ympäristössä olevia puita on harvennettu Warjakka-yhteisöpuutarhaan ja Taikabox Ry:n Varjakan alueelle suunnittelemaan historiahankkeeseen liittyen. Nämä harvennukset toteutettiin menneenä syksynä.

TaikaBox Ry suunnittelee Varjakan säilytettyjen kivijalkojen ympäristöön lisätyn todellisuuden (AR) sovellusta. Sovelluksen avulla kivijalkoihin tutustuva henkilö voi päästä tutustumaan kolmiuloitteisten mallien kautta paikalla sata vuotta sitten sijainneiden rakennusten julkisivuihin ja myös kurkistamaan siihen, miltä niiden sisällä on näyttänyt.

– Pari kolme vuotta valmistellussa hankkeessa on menossa pilottivaihe. Tarkoituksenamme on teknologiafirmojen ja arkeologien kanssa nostaa esille historiaa yhdistämällä tarinoita, kulttuuriperintöä, taidetta ja yhteisöllisyyttä, kertoo Taikabox-yhdistyksen Tanja Råman.

Råmanin mukaan alkuvuonna tehdyt metsän harvennukset alueella eivät liity yhdistyksen hankkeeseen ja sen vuoksi tehtyihin hakkuisiin. Asukkaille tiedotetut hakkuut ovat Oulun kaupungin omia metsänhoitotoimia.

Metsää harvennettiin viime syksynä, että yhteisöpuutarhan istutuslaatikot saavat enemmän valoa metsässä. Varjakan yhteisöpuutarha valittiin yhdeksi Oulun kaupungin Osallistuva budjetointi 2019 -hankkeeksi kuntalaisäänestyksen kautta.

Koska kyseessä on historiallisesti merkittävä paikka, yhteisöpuutarhalle on hankittu lupa kivijalat omistavalta museo- ja tiedekeskus Luupilta ja maa-alueen omistavalta Oulun kaupungilta. Yhteisöpuutarhan on tarkoitus toimia paikallishistoriaa kunnioittaen.

– Yhteisöpuutarhan tehdään säännöt Oulun yliopiston arkeologien ja puutarha-asiantuntijoiden kanssa. Puutarhassakin on tarkoitus tuoda esille kulttuurihistoriaa, joka paikalla on ja istuttaa kasvatettavaksi kasveja, joita paikalla on kasvatettu sata vuotta sitten, Tanja Råman kuvailee.