Lohikaloja liikkunut ennätysmäärä Merikosken kalatiellä – siiatkin ovat nyt nousemassa Oulujokeen

Oulun Merikosken kalatiellä on nähty tänä vuonna ennätysmäärä lohikaloja. Niitä on laskettu 1469, kun edellinen ennätys oli 1118 kappaletta.

Laatuasiantuntija Saara Palo-oja Oulun Energialta kertoo, että nyt uutena asiana on siikojen nouseminen kalatielle. Niistä on kymmenkunta havaintoja viime viikoilta, kun aikaisempina vuosina vain yksittäisiä siikoja on huomattu kalatiellä.

Myös lahnoja ja ahvenia on uinut kalatiellä.

– Muita kuin lohikaloja on havaittu kalatiellä vajaa 2000 kappaletta, alle 25-senttisiä ei ole enää loppukuusta laskettu mukaan.

Palo-oja kertoo, että Oulun Energialla on pohdittu, minkä vuoksi kalat ovat tänä vuonna löytäneet hyvin kalatielle.

– Ohijuoksutukset vaikuttavat kalojen liikkeisiin, samoin kuin luonnolliset virtaukset vedessä. Lisäksi alakalatiellä on tehty joitakin parannuksia.

Tämän vuoden isoin kalatiellä havaittu lohi oli 100-senttinen, kojamon painoksi arvioitiin noin kymmenen kiloa.

Kaikkien aikojen ennätyslohi kalatiellä se ei kuitenkaan ollut, sillä kalatiellä on nähty jopa 121-senttinen ja 18-kiloinen lohi.

Palo-oja kommentoi, että ihmiset seuraavat kalatien elämää ahkerasti nettikameran kautta.

– Palautetta on tullut, että kuva pätkii. Se ei ole jatkuva live-kamera, vaan kuva päivittyy muutaman sekunnin välein. Nyt tätä on tarkoitus kehittää.

Merikosken kalatien tarkkailuhuone oli auki yleisölle elo- ja syyskuussa muutamana viikonloppuna. Kalojen tarkkailu akvaarioikkunasta paikan päällä kiinnosti väkeä, päivittäin saapui satoja ihmisiä kaloja katselemaan.