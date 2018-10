Liukastelijat ruuhkauttivat päivystyksen Oulussa – rannevammoja, haavoja ja kaatuessa kolautettuja päitä

Oulun seudun yhteispäivystys ruuhkautui keskiviikkoaamuna, kun työmatkalaiset liukastelivat jäisillä teillä.

Apulaisosastonhoitaja Juha Kippola kertoi kello 9.30, että päivystykseen oli tullut aamun aikana 18 liukastumispotilasta. Kaatumisia on sattunut sekä kävelijöille että pyöräilijöille.

– On ollut rannevammoja ja haavoja. Osa on kaatunut ja lyönyt päänsä. Tuuriakin on ollut matkassa, kun ei ole vakavampia vammoja tullut, Kippola sanoo.

Kippolan mukaan muutama rannevamma joudutaan kipsaamaan.

Keskiviikko oli tälle syksylle ensimmäinen päivä, kun päivystys ruuhkautui liukastumispotilaiden vuoksi.

– Seitsemän korvilla alkoi tulla ensimmäisiä liukastumispotilaita ja nyt ei ole enää hetkeen tullut uusia. Osattiin kyllä arvata, että liukastumispotilaita tulee, mutta toki se ruuhkautti, kun normaalimiehityksellä ollaan, Kippola sanoo.

Liukkailla teillä on sattunut myös useita ulosajoja.