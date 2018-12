Lisälaitureiden asennus Oulun Toppilansalmessa siirtyy kevääseen – tulossa 32 uutta venepaikkaa

Onko siellä myös talvitelakointipaikkoja? Mikä seura?

Oikeastaan kaikki Hietasaaren veneilykeskusten venepaikat pitäisi siirtää muualle, vaikka sitten Toppilaan. Rakennetaan vaikka ruoppaamalla kuivalle maalle kunnollinen venesatama tuhannelle veneelle.

Hietasaaren ongelma on, että sieltä on pitkä ja raskas väylä ohi sataman, ennen kuin pääsee merelle. Väylä on vaikeasti purjehdittavissa ja jopa vaarallinen pienveneille hyvin yleisen ristiaallokon vuoksi. Kyseinen ristiaallokko syntyy, jos tuulee tietystä suunnasta mereltäpäin ja käytännössä kesäinen merituuli tulee juuri siltä suunnalta.

Vanhat venesatamat voitaisiin sitten rakentaa kerrostaloiksi. Olisi hulppeita paikkoja. Sen jälkeen voitaisiinkin rakentaa silta Virheäsaaresta Hollihakaan tai Nuottasaareen, koska veneiden ei enää tarvitse päästä.