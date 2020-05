Lipunmyynti jatkui, vaikka hallitus linjasi suurten tapahtumien kiellosta – muodollinen kielto heinäkuun loppuun vaatii useamman päätöksen

Osaan kesä- ja heinäkuun tapahtumista on myyty lippuja vielä pitkään sen jälkeen, kun hallitus linjasi, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltoa on syytä jatkaa heinäkuun loppuun saakka. Pyrkimyksenä on hillitä koronaviruksen leviämistä. Linjauksesta ilmoitettiin 22. huhtikuuta.

Vappuaattona lippuja myytiin Ticketmasterin verkkosivuilla esimerkiksi Utajärvellä järjestettäväksi aiottuun Untorockiin ja Uuden Iloisen Teatterin (UIT) esityksiin Oulussa.

Tapahtumien järjestäjät yllättyivät kuullessaan asiasta Kalevalta. Heidän mukaansa kyse oli erehdyksestä. Molemmat kertoivat ryhtyvänsä välittömästi toimenpiteisiin lipunmyynnin keskeyttämiseksi.

UIT:n teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen kertoi olleensa siinä kuvassa, että lipunmyynti olisi lopetettu jo aikaisemmin.

– Ei ole onneksi myyty tai varattu ainuttakaan lippua tänä aikana, hän kommentoi tekstiviestitse.

UIT:n Kaunis Veera -näytelmää piti esittää Meri Oulun kesäteatterin tiloissa kesäkuun lopussa. UIT oli vuokrannut tilat käyttöönsä ja vastasi myös lipunmyyntiin liittyvistä järjestelyistä. Meri Oulun kesäteatterin omat esitykset peruttiin ja lipunmyynti niihin keskeytettiin jo aiemmin.

Internetin lippukaupoissa on ollut tarjolla lippuja myös moniin muihin eri puolilla maata järjestettäviksi aiottuihin tapahtumiin.

Lippukaupat ovat korostaneet, että tapahtumien peruminen on järjestäjien vastuulla.

Hallituksen linjauksesta huolimatta kesä- ja heinäkuun suuriakaan tapahtumia ei ole muodollisesti kielletty. Voimassa olevat rajoitukset kieltävät yli kymmenen hengen kokoontumiset 13. toukokuuta asti.

Kieltomääräykset antavat aluehallintovirastot. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Terttu Savolaisen mukaan uusia rajoituspäätöksiä on odotettavissa, kun sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) tulee asiaa koskeva toimeksianto.

STM:n hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Jaska Siikavirta kertoo, että yleisötilaisuuksien kieltämistä arvioidaan osana laajempaa harkintaa, joka koskee kaikkien eri rajoitustoimenpiteiden hallittua vaiheittaista purkamisesta epidemiatilanteen kehittyessä.

Huhtikuista tietoa tapahtumien kieltämisestä Siikavirta kutsuu linjaavaksi arvioksi, joka voitiin antaa käytettävissä olevan tiedon ja ennusteiden valossa. Tarkemmin asiaa oli määrä käsitellä sunnuntaina, kun valtioneuvosto käsitteli koronatoimia uusiempien tietojen pohjalta.

Siikavirran mukaan linjauksia toimeenpannaan hallinnossa sunnuntain käsittelyn jälkeen.

Tartuntatautilain nojalla tapahtumia voidaan kieltää kuukaudeksi kerrallaan. Jos suurten tapahtumien kieltoa halutaan pitää yhdenjaksoisesti voimassa heinäkuun loppuun saakka, tarvitaan siihen näin ollen vielä kolme erillistä päätöstä.

Lain mukaan yleisötilaisuuksien kieltämisen edellytyksenä on, että se on välttämätöntä yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Toimenpiteet on lisäksi lopetettava heti, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Jaska Siikavirta korostaa, että hallituksen tulee jatkuvasti arvioida rajoitteiden välttämättömyyttä ja sisältöä, myös ajallisesti. Jos suurten tapahtumien kieltoa nyt jatketaan odotetusti kuukaudella, eivät seuraavat päätökset tule automaattisesti.

– Mikäli yleisötilaisuuksien kieltoja on jatkettava taas 13.6. jälkeen, tämä ja kieltojen sisältö on perustettava tuolloin käytettävissä olevaan parhaaseen tietoon, Siikavirta sanoo.

Oulussa piti järjestää heinäkuussa kolme suura festivaalia. Qstockin, Rock in the Cityn ja Suomipopin järjestäjät kertoivat Kalevalle pian hallituksen linjauksen jälkeen, että tapahtumat perutaan.

Qstock ilmoitti peruuntumisesta omissa kanavissaan linjausta seuraavana päivänä. Rock in the Cityn ja Suomipopin kanavissa peruutusilmoitukset julkaistiin vasta viime tiistaina, liki viikko linjauksen jälkeen.

Rock in the City -kiertofestivaalin järjestäjän RH Entertainment Oy:n toimitusjohtaja Riku Huhtala kertoo viiveen johtuneen siitä, että peruutusilmoitus vei aikaa käytännön syistä. Yhtiöllä oli suunniteltuna useita tapahtumia ja niihin liittyen paljon huomioitavaa.

Joissakin keskusteluissa on esitetty, että yksi syy peruuntumisilmoitusten viivästymiseen voisivat olla vakuutukset, joista ei välttämättä saisi korvauksia, ellei tapahtumia ole kielletty virallisella määräyksellä.

Riku Huhtalan mukaan ainakaan Rock in the City -festivaalien järjestäjäyhtiöllä ei sellaisia vakuutuksia ole, joista saisi korvauksia koronasta aiheutuvista menetyksistä.

– Pitäisi olla vakuutus erikseen spesifioitu epidemiaa varten, hän sanoo.

Joillekin festivaalijärjestäjille muodolliset määräykset voivat olla Huhtalan mukaan merkityksellisiä sen vuoksi, että kansainvälisille artisteille maksettuja ennakkomaksuja voi olla hankala saada takaisin, jos virallista kieltoa ei ole.

Monet tapahtumajärjestäjät ovat ilmoittaneet, että peruuntuneisiin tapahtumiin ostetut liput käyvät ensi vuonna tai muuna myöhempänä ajankohtana järjestettäviin vastaaviin tapahtumiin. Käytännöt vaihtelevat tapahtumittain. Niistä ja lippurahojen saamisesta takaisin tiedotetaan yleisesti tapahtumien ja lippukauppojen verkkosivuilla.