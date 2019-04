Lintulammen kouluun tehdään miljoonien eurojen remontti – kouluun mahtuu remontin jälkeen 400 oppilasta

Oulun kaupunginhallitus asettui maanantaina Lintulammen koulun peruskorjauksen taakse. Se myös esittää edelleen kaupunginvaltuustolle, että tuleville vuosille korjauksiin tarvittavista määrärahoista päätetään vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä myöhemmin tänä vuonna.

Kaupunginhallitus vahvisti remontin tavoitekustannusarvioksi 9,2 miljoonaa euroa.

Peruskorjaus toteutettaisiin vuosina 2021–2022. Jo tälle vuodelle on varattu 500 000 euroa peruskorjauksen suunnitteluun. Suunnittelutyö aloitetaan kuluvan vuoden syksyllä.

Noin 300 oppilaan Lintulammen koulu on valmistunut vuonna 1958, ja se on Höyhtyän suuralueen ainoa alakoulu. Koulu on laajojen korjausten tarpeessa.

Peruskorjauksen jälkeen koulutilojen oppilasmääräkapasiteetti kasvaa noin 400 oppilaaseen. Sen on määrä antaa koululle 30 vuoden verran lisäelämää.

Peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa selvitettiin myös Lintulammen koulun korvaamista kokonaan uudella rakennuksella. Se kuitenkin olisi vaatinut kaavamuutosta, mikä olisi vaikuttanut hankkeen aikatauluun.

Uudisrakennus olisi maksanut jonkin verran vähemmän kuin vanhan korjaaminen, mutta oppilaskohtaiset kustannukset jäävät edullisimmiksi, sillä remontti kasvattaa vanhan koulun oppilaskapasiteettia.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, hankeselvitysryhmä, yhdyskuntalautakunta ja liikelaitos Oulun tilakeskuksen johtokunta ovat kaikki asettuneet vuorollaan puoltamaan rakennuksen peruskorjausta. Rakennushistoriaselvityksen mukaan arkkitehti Martti Heikuran suunnittelemalla koulurakennuksella on kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa. Rakennus on hyvin säilynyt, osa Lintulampien maisemaa ja alueen asukasyhteisön arvostama.

Myös koulun henkilökunta on peruskorjausvaihtoehdon kannalla.