Lintujen talviruokintapaikat tuodaan Oulun puistoihin ensi viikolla – toimi näin, ettet houkuttele rottia paikalle

Oulun kaupunki tuo ensi viikolla talven ajaksi ruokintapaikat yhdeksään puistoon. Kaupunkialueella lintujen ruokinta on sallittua ainoastaan siihen osoitetuilla ruokintapaikoilla. Taloyhtiöillä voi olla omia määräyksiä koskien lintujen ruokintaa tonteilla.

Pikkulintujen ruokintapaikat ovat Luulajanpuisto Karjasillalla, Tuiran Myllypuisto Itäkangastien puolella, Hupisaaret, Hollihaanpuisto, Pikku-Iikan puisto Heinäpäässä, Mannisenojanpuisto Meri-Toppilassa, Lintulammenpuisto Lintulassa sekä Kuusisaari. Sorsalintujen ruokintaan tarkoitettu iso lava tuodaan Laanilanrantaan, missä on avovettä ympäri vuoden.

Ruokintalaudat ovat paikallaan huhtikuun puoliväliin saakka.

"On tärkeää että linnunruoka laitetaan laudalle. Maassa oleva ruoka likaantuu lintujen ulosteisiin ja houkuttelee paikalle rottia. Ruoan levittäminen muualle aiheuttaa ympäristön sotkeentumista ja on jätelain vastaista roskaamista. Kesäaikainen ruokkiminen on tarpeetonta, koska linnut saavat luonnosta tarvitsemansa ravinnon", yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista huomautetaan.

Ruokintapaikkojen puhtaanapidosta huolehtii Oulun Tekninen liikelaitos.