Linnansaaren Leeveri-nimitys ilahdutti pormestaria – Oulu ja Leverkusen juhlivat 50-vuotista ystävyyttä

Tämän nyt pahasti sekoittaa se ,että meillä on myös Heinäpään suunnalla kaupunginosa V, joka on nimeltään Leveri. Se nimetty Liverpoolin mukaan. Kyllä tämä Linnansaaren juttu on jonkun humalaisen teinin keksintö. On nähnyt siellä saaressa Leverkusenin kyltin. Ei tätä ihan viralliseksi nimeksi kannata ottaa.