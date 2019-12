Linnanmaan uuden pääpaloaseman rakentaminen alkaa ensi kesänä – Raksilaan uusi paloasema vuonna 2023

niin esim. ouluhallinlaajennus... kilpailuehdotus jolla urakka voitettiin ei sisältänyt mitään muutakuin 3d kuvat. iitä tarjoushinnasta hinta kipusi 3Meuroa ja nyt on jo teidosa että työt 3 kuukautta myöhässä.. ja kaikki menee lisähintaa.Rosvousta. Pääjehu yrityksellä käy jopa rakennusvalvonnan johtajan pihalla uhkailemassa että saapi luvat ja muutokset aikaan. niin käy tässäkin että paloasemien hintaa tarkistellaan usein, ja hyötyjiä on tilakeskuksen "nokkamiehet" joiden kotia remontoidaan urakoitsijoiden toimesta. korruptio jota tehdään on Oulun normaalitapa rakentaa.. Kempeleläinen rakennusliike ei osaa tätä vaikka on lähettänyt työntekijänsä jopa oulun kaupungin sisälle tekemään rakentamista.. tämä ruotsalainen rakennusliike ja sen oulun sivukonttori tekee tämän hienosti..etujensa avulla.