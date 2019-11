Linnanmaan uimahallille ja Ruutinkankaan ampumaurheilukeskukselle merkittävät avustukset valtiolta

Huutonaurua Pudasjärven jäähallille. 800 000 euroa johonkin pikkukylän jäähalliin. Paljonkohan sillä on käyttäjiä? Kuinka ekologista ylipäätään noita halleja on ylläpitää? Luonnonjäät kunniaan. Linnanmaan uimahalli saa ainoastaan 700 000 euroa ja on kuitenkin merkittävä ihmisten liikuttaja tulevaisuuden Oulussa. Aivan älytöntä, että joku jäähalli saa enemmän.