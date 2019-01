Linnanmaan pyöräilybaana sai satojen tuhansien eurojen avustuksen – Yhdyskuntajohtaja: "Positiivinen yllätys"

Pyöräilyä suosittaessa, on jalankulku jäänyt vähemmälle huomiolle. Uusi Linnanmaalle menevä kevyen liikenteen väylä on suurimman osan matkasta kallellaan joko vasempaan tai oikeaan. Pyöräily onnistuu, mutta kävely, saatika juoksu on hankalaa vinolla pinnalla.