Linnanmaan pyöräbaana palkittiin Pohjois-Suomen vuoden rakennustekona – Puistovahdin rakentamiselle kunniamaininta

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ovat saaneet vuoden 2019 rakennustekopalkinnon Oulun keskustan ja Linnanmaan välillä kulkevan Linnanmaan pyöräbaanan rakentamisesta.

Palkinnon myönsi Pohjois-Suomen Rakennustekoraati.

– Linnanmaan Baana on Pohjois-Suomessa tärkeä avaus päästöttömän liikkumisen edistämisessä. Se edistää merkittävästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä sujuvoittaa liikkumista, palkintoa perustellaan.

Rakennustekoraati kehuu myös sitä, kuinka pyöräbaanalla väyläverkon hierarkisuutta on korostettu asettamalla sivusuunnat väistämisvelvollisiksi. Myös valaistus ja pyörätien laatutaso, supersuojatiet ja reunakivien poisto saavat kehuja.



Rakennustekoraati kertoo arvostavansa Oulun kaupungin toimintaa ja ajoitusta pyöräilyolosuhteiden parantamisesta.

– Oamkin muutto Linnanmaalle tulee lisäämään huomattavasti pyöräilyliikennettä keskustan ja Linnanmaan välillä, joten Linnanmaan baanan valmistumisen ajoitusta voidaan pitää kiitettävänä.

Lisäksi Pohjois-Suomen Rakennustekoraati on myöntänyt kunniamaininnan rakennusliike Skanska Oy:lle As Oy Puistovahdin toteuttamisesta.



– Rakennuksena As Oy Puistovahti on korkea katseenvangitsija ja sillä on poikkeuksellinen ulkonäkö. Parvekkeiden kaiteet ja lasitus luovat välkkyvän tekstuurin ja rakennuksen ulkoasu muuttuu vuorokauden aikana. Rakennukselle on luotu yksinkertaisella tavalla ilmettä.



Rakennustekoraadin mukaan Puistovahdin hanke osoittaa, ettei näyttävän rakennuksen tarvitse olla kallis eikä vaurioherkkä.

Vuoden rakennusteko -kilpailussa oli mukana Linnanmaan pyöräbaanan ja Puistovahdin lisäksi Hupisaarten kesäteatterirakennus ja Mannerheimin puiston peruskorjaus. Pohjois-Suomen rakennusteko valittiin nyt yhdeksännentoista kerran.