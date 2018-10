Linnamaan kampusta valmistellaan kovalla tohinalla Oulun ammattikorkeakoulun tuloon. Kampusta halkovan pääväylän varrella on muovilla ja vanerilla peitettyjä remontin alla olevia tiloja.

Muutaman vuoden sisällä väylän varrelle on tullut uusia yrittäjiä ja toimijoita, ja lisää on luvassa. Uusimmat tulokkaat, Unirestan H2O-lounasravintola ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö kertovat tulostaan englanninkielisellä mainoslakanalla, Coming up.