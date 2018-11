Liminka keskeytti liikuntahallihankkeen – uusi valmistelu edessä

Limingan kunta keskeyttää liikuntahallihankkeen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle hankkeen palauttamista valmisteluun.

Kuluvan vuoden talousarviossa oli varattu liikuntahallin rakentamiseen reilut 2,2 miljoonaa euroa. Kunta oli hakenut rakentamiseen valtionavustusta 750 000 euroa, mutta sitä ei myönnetty.

Liikuntahallin kustannusarvio on tarkentunut lähes 4,5 miljoonaan euroon.

Liikuntahallia on suunniteltu Linnukan koulun yhteyteen. Halliin on määrä tulla kansalliset mitat täyttävät pelikentät. Optiona mukana on ollut myös kuusiratainen keilahalli.

Liikuntahallin yhteyteen suunnitellaan myös pallokenttiä, joille on alustavasti luvattu valtion rahoitusta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan liikuntahallin rakentamisen piti alkaa tämän vuoden toukokuussa.

Kunta kilpailutti rakentamisen ehdollisena. Toteutuksen ehtona oli lopullisten rakentamispäätösten tekeminen kunnan elimissä. Ehdollisuuteen päädyttiin koska ilmeni, että kustannusarvio voisi nousta yli suunnitellun tason.

Pisteytyksen perusteella tarjouskilpailun voitti Lehto Group ja valinnasta tehtiin hankintapäätös. Jälkikäteen kävi ilmi, että tarjoukseen sisältyi tarjousasiakirjoihin sisältymättömiä ehtoja. Ne olisivat leasing-mallissa lisänneet kunnalle tulevia vuosikustannuksia. Hanke pisteytettiin uudelleen.

Parhaat pisteet sai nyt Wasa Group Oy:n tekemä KVR-tarjous. Lehto Group valitti uudesta päätöksestä markkinaoikeuteen ja jätti oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle.

Kunnanhallituksen päätösesitys kumoaa aiemman, teknisen johtajan tekemän hankintapäätöksen ja hankintaoikaisua koskevan päätöksen.

Uutisen kuvaa muokattu 5.11. kello 21.32: Jutun yhteydessä ollut kuva vaihdettu, kuva esitti Linnukan jo purettua koulua.