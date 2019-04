Liminganlahden luontokeskuksessa järjestetään ensi perjantaina koululaisten Lintuvisa. Ensi viikonloppuna on luvassa myös kaksipäiväinen Lintukuvafestivaali.



Kahdeksatta kertaa Liminganlahdella järjestettävä koululaisten Lintuvisa haluaa nousta siiville koko Suomessa. Lajintunnistuskilpailusta on tullut suosittu osa biologian opetusta Limingassa ja lähiseudulla, mutta tänä keväänä etsitään keinoja, kuinka kilpailusta saataisiin valtakunnallinen.



Viikonlopun Lintukuvafestivaali järjestetään vuosien tauon jälkeen jälleen kaksipäiväisenä. Lauantaina esiintyvät lintu- ja luontokuvauksen ammattilaiset. Kirjailija, toimittaja ja luontovalokuvaaja Kimmo Ohtonen vetää aikajanan maalaustaiteen kultavuosien luontokuvauksista 2000-luvun digikuvaukseen. Englantilainen ammattiluontokuvaaja David Tipling esittelee valokuviaan Brittein saarten luonnosta. Lauantain esiintyjäkaartiin kuuluvat myös luontokuvaajat Mika Honkalinna ja Olli Lamminsalo sekä oululainen koomikko, luontokuvaharrastaja Iikka Kivi.



Sunnuntaina rohkaistaan aloittelevia lintukuvaajia. Päivän aikana on tarjoilla tärppejä kuvausharrastuksen aloittamiseen. Aamulla on mahdollisuus lähteä Iikka Kiven kanssa kuvausretkelle luontokeskuksen lähiympäristöön ja sunnuntaipäivän päätteeksi Limingasta kotoisin oleva Timo Tikkanen kertoo lintukuvauksesta liikuntarajoitteisen silmin.