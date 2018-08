Limingan jäähallin huomiota herättänyt rahoitus on edennyt syyteharkintaan

Semmoista se on. Paljon "paasataan" ja kirjoitellaan nuorison ja kansalaisten liikuntaharrastusten tärkeydestä ja terveydellisyyden puolesta.

Mutta jos ja kun jotku tekee jotain asian hyväksi, niin siitäkin kiittämättömyys on maailman palkka.

Olisiko Limingassa lainkaan jääurheiluhallia ilman näitä jäähalliyhtiön aktiiveja ja talkoolaisia ?

Toki mahdolliset kunnallisen päätöksenteon ja talouden epäselvyydet on syytä selvittää.

Mutta onhan juttu melkoista tunteisiin vetoavaa "politikointia", kun syytetään yhtä jää-/peltihallia koulujenkin lakkauttamisista.

"Liminkalaisille koululaisille on ostettu vuosittain jäähallista tunteja, joita kaikki koulut eivät voi käyttää pitkien välimatkojen vuoksi" mainitaan jutussa.(?) Hyvä jos on varatttu. Mutta vaikka nimimerkki en ole liminkalainen, niin tällainen veruke olla käyttämättä hallin mahdollisuuksia on jo koulujen liikuntatoimen omaa saamattomuutta nykyaikana.