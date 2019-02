Liikenneturvan aluepäällikkö: Huonoin keli, mitä on ollut – näillä vinkeillä voit parantaa turvallisuutta ääriolosuhteissa

Talvirenkaiden kunto aikalailla ratkaisee, mutta totta on myös se että uudet autot ovat persauksissa tunnottomia. Vanhemmat autot oppi tuntemaan ja tiesi ihan tasan tarkkaan missä se pito meinaa lähteä, eikä ikinä mikään lähtenyt lapasesta oli keli mikä hyvänsä. Uusilla se on vaan menoa, silloin kun lähtee niin se on jo myöhäistä vaikuttaa.