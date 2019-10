Liikenneopettajat pitävät mopokortin käsittelykoetta liian vaarallisena – "Oulun seudulla talvikokeiden läpäisyprosentit 15 prosentin luokkaa"

Liikenneopettajat pitävät viime talvena muutettua mopokortin käsittelykoetta liian vaarallisena. AM120-ajo-oikeuden käsittelykoe koostuu tällä hetkellä kolmesta tehtävästä: hidasajosta, hätäjarrutuksesta sekä kaarreajotehtävästä.

Liikenneopettajat pitävät kokeen ongelmana kaarreajotehtävää, jonka suoritus hyväksytään vain mikäli vauhti on riittävän kova, vaikka mutka olisi loskainen tai jäässä. Nopeusvaatimus tuli voimaan viime vuonna ja se aiheutti talviaikaan kokeen suorittaneille kaatumisia ja loukkaantumisia.

– On erikoista, että Traficom ei kuuntele meidän ammattilaisten viestiä, vaikka olemme heitä jo aiemmin lähestyneet, sanoo oululainen liikenneopettaja Lari Mäkelä.

Mäkelä on pyrkinyt saamaan asiaan muutosta siitä lähtien, kun havaitsi tehtävän vaarallisuuden viime talvena. Mäkelä on kuvannut tehtävät itsensä suorittamina osoittaakseen, että tehtävän suorittaminen on ongelmallista talviolosuhteissa jopa opettajalle.

Julkaisemassaan kannanotossa liikenneopettajat pitävät koetta liian vaarallisena ja laissa määritellyn tilannenopeuden kanssa ristiriidassa olevana. Lain mukaan ajoneuvon nopeus tulee sovittaa sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Tilannenopeutta arvioidessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi tien kunto ja keliolosuhteet.

– Esimerkiksi Oulun seudulla talvikokeiden läpäisyprosentit olivat viime talvena 15% luokkaa. Kokeet hylätään koska oppilas ei aja talvella kaarteeseen riittävän lujaa. Kokeen vastaanottaja mittaa nopeuden tutkalla, ja jos nopeus ei ole riiittävän kova, koe hylätään. Oppilasta on siis käskettävä ajamaan kovaa, vaikka järki ja laki sanovat päinvastaista, Lari Mäkelä kertoo.

Liikenneopettajien mukaan tilanteeseen olisi kaksi ratkaisua. Paras vaihtoehto olisi, että koe

palautettaisiin samanlaiseksi kuin vuosina 2011–2018, jolloin kokeessa otettiin huomioon keliolosuhteet. Jos näin ei tehdä, opettajat pitävät turvallisempana, ettei mopon käsittelykokeita suoritettaisi talvella ollenkaan.

Liikenneopettajat perustivat syksyllä 2019 oman aktiiviryhmänsä, johon kuuluu yli 200 liikenneopettajaa.