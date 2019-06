Liikennekeskus varoittaa tiellä liikkuvista hirvistä Nelostiellä Haukiputaan ja Iin välillä – poliisin mukaan kyseessä vuosittain toistuva ongelma

Liikennekeskus varoittaa Oulusta Kemiin päin Nelostiellä matkustavia valtatielle eksyneistä hirvistä. Eläimiä on havaittu valtatie 4:llä Haukiputaan moottoritieliittymän ja Iin välillä Takukankaan leväkkipaikan kohdalla.

Liikennekeskus antoi erillisen liikennetiedotteen valtatie 4:llä nähdyistä hirvistä perjantai-iltana kello 21.50. Liikennekeskukselta kerrotaan, että Oulun poliisi oli saanut poikkeuksellisen paljon ilmoituksia Nelostien ylittävistä hirvistä.

Oulun poliisista kerrotaan, että hätäkeskus sai kymmenkunta ilmoitusta hirvistä Takukankaan leväkkipaikan kohdalla. Hirvet ovat olleet ilmoitusten mukaan lähellä tien reunaa, mutta eivät ole aiheuttaneet vaaratilanteita. Ilmoitusten mukaan kyseessä olisi ollut ylivuotisia hirvenvasoja.

Poliisin johtokeskuksen mukaan alueella on useampana aiempana kesänä havaittu rantaan päin tien yli vaeltavia hirviä. Alueella on hirviaita, mutta siinä on poliisin tietojen mukaan joitain aukkoja, joista eläimet ovat voineet päästä tielle. Perjantai-iltana ilmoituksia oli tullut niin paljon, että poliisi pyysi asiasta lähetettävän liikennetiedotteen.