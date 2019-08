Letkeää dägä dägää Elojazzeilla

Kirjoittaja on Kalevan yleisöarvioija, joka raportoi yleisön näkökulmasta Oulun juhlaviikkojen festivaalitapahtumista.

Elojazz 2.8.2019 Prunnitori.

Kesä on vaihtunut elokuuksi, aurinko paistaa mutta lämpötila ei ole jaksanut kivuta paljon yli kymmenen asteen. Elokuu käynnisti myös Oulun juhlaviikot Elojazzeilla.

Elojazz on järjestyksessään 31. Prunnitorin rauhassa järjestettävät konsertit ovat herttaisen idyllisiä.

Ensimmäisen esiintyjän aloitellessa yleisöä on paikalla vielä vähän. Yleisöä virtasi paikalle kuitenkin tasaiseen tahtiin ja tuoleja kannettiin jo muutaman kappaleen jälkeen lisää.

Siitä tulee yhteisöllisen ja intiimin tapahtuman tunne, kun kaikkia moikataan, käsiä nousee tervehdyksiin tämän tästä ja hymyjä leviää kasvoille. Kuulumisten vaihto on tärkeää yleisölle, mutta niin ovat myös esiintyjät. Tänne on tultu kuuntelemaan musiikkia ja täällä ollaan iloisia. On tultu nauttimaan ja olemaan ajan kanssa; varustautuneena lämpimin istuinalusin, pipoin, hanskoin ja toppatakein. Esitysten aikana tarjoilupisteet pysyvät tyhjinä ja musiikki on pääasia. Yksi jos toinenkin jalka vispaa mukana, päät nyökyttävät, silmät sulkeutuvat. Ollaan juuri tässä ja nyt musiikin kanssa, mindfulness äänimaailmaa itsessään.

Ensimmäisenä esiintyi Pope Puolitaival ja Nordic4. Elojazzeilla tänä vuonna ensiesityksensä sai yhtyeen Nothern Resonance -levy, joka julkaistaan kuun loppu puolella. Yhtye saa hyvän vastaanoton, kuin oma poika konsanaan. Uudella levyllä julkaistava Oulu-trilogia kertonee jotain myös Pope Puolitaipaleen suhteesta Ouluun. Letkeää, iloista dägä dägää, yhtyeen samannimisen biisin sanoin.

Emma Salokoski tulkitsi ruotsin kielellä tummia tunnelmia. KUVA: Suvi Rytky

Emma Salokoski & Ilmiliekki Quartet tulkitsi ruotsinkielisiä runoja. Tunnelma muuttui kerrasta tummemmaksi ja melankolisemmaksi. Esiintyjienkin oli jo pidettävä takkia ja lakkia illan viileydessä päällä, mutta ilman viileys ei tunnu esityksissä.

Illan jo pimetessä Prunnitorilla konsertit päätti In the spirit of Jaco Pastorius: Timo Hirvonen, Jussi Lehtonen, Jukkis Uotila & Oulu All Star Big Band. Suuri soittajamäärä ja instrumenttien taidokas ja monipuolinen soitanta piti katsojan kiireisenä, jotta kaikkea ehti tarkkailla esitysten räiskeessä.

Oikea elävä musiikki oikeilla soittimilla soitettuna on aina elämys. Soittajien taidot, sormien liikkeet basson kielillä ja pianon koskettimilla ovat mykistävää katsottavaa. Saksofoni nostaa jazzin omalle alustalleen biisissä kuin biisissä. Trumpetti soi niin että tuntuu. Soittajan posket ovat pullollaan, välillä kasvot ja huuletkin vaihtavat väriä punaiseen. Hengästyttää.