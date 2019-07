LestaTV:n jalanjäljissä aloittaa nyt JuudasTV – Oulun seudun alakulttuuri toimii vahvan yhteisön varassa, aktiivit kiittelevät

Anssi Vieruaho on JuudasTV:n uusia tekijöitä, Minna Kuosmanen oli mukana jo LestaTV:n aikana. –Se, että saadaan taltioitua alakulttuuria tulevillekin sukupolville, on älyttömän tärkeää. Itse kun pyörin paljon punkpiireissä, tiedän kuinka hienoa on, kun löytyy jostain 80-luvulta kuvia vanhoista punkkareista tai keikkataltiointeja. Ne ovat niin harvinaisia, Minna Kuosmanen sanoo. KUVA: Jarmo Kontiainen