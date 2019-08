Tieliikennekeskuksen mukaan Lentokentäntiellä on sattunut onnettomuus. Onnettomuuspaikka on Limingantien risteyksestä noin 200 metriä lentokentän suuntaan.

Tieliikennekeskuksen mukaan onnettomuus haittaa lentokentän suuntaan menevää liikennettä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on kahden henkilöauton kolari, jossa on ollut neljä osallista. Pelastuslaitoksen mukaan vakavilta loukkaantumisilta on kuitenkin säästytty.

Tieto onnettomuudesta tuli noin kello 12 aikaan. Onnettomuudesta ei ole vielä tarkempia tietoja.